Stones’ gentleman er død

Charlie Watts har slått løs på trommene i The Rolling Stones siden starten i januar 1963. Nå har han holdt i stikkene for siste gang.

Charlie Watts i aksjon under en The Rolling Stones-konsert i Paris i 2017. I går døde han.

Asbjørn Bakke

24. aug. 2021 20:38 Sist oppdatert nå nettopp

– For første gang i livet passer det dårlig. Jeg jobber hardt med å komme i ordentlig form, men har akseptert rådene fra ekspertene som sier at det kommer til å ta en stund, sa Charlie Watts tidligere denne måneden da nyheten om ble kjent om at han for første gang ikke skulle være med The Rolling Stones på turné.

Tirsdag døde han på et sykehus på London, meldte hans manager Bernhard Doherty. Familien var sammen med ham da han døde. Trommeslageren ble 80 år.