Asheim var nominert for verket «Muohta» for kor og strykeorkester, som er komponert som et tilsvar til Joseph Haydns «Årstidene» fra 1801.

Han mottar også 350.000 danske kroner, som tilsvarer om lag 450.000 norske kroner.

Asheim ble født i Oslo i 1960, men er nå bosatt i Stavanger.

58-åringen er utdannet ved Norges musikkhøgskole og ble tidligere i høst utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats for norsk musikk.

Han har tidligere vunnet en rekke priser, deriblant Spellemannprisen ved to anledninger, i henholdsvis 2005 og 2010.

Den norske komponisten Synne Skouen var også nominert, med operaen «Ballerina», som fikk stor oppmerksomhet etter premieren på Den Norske Opera og Ballett høsten 2017.

Filmpris til islandske «Kona fer í stríd»

Den islandske filmen «Kona fer í stríd» ble tildelt Nordisk råds filmpris 2018.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Filmen, som på norsk har fått tittelen «Kvinne på krigsstien», er laget av Benedikt Erlingsson, som står for både manus og regi. Han har også produsert filmen. Erlingsson deler prisen med medmanusforfatter Ólafur Egill Egilsson og produsentene Marianne Slot og Carine Leblanc.

Prisen ble overrakt av skuespiller Jakob Oftebro under prisutdelingen i Operaen i Oslo.

Litteraturpris Audur Ava Olafsdottir

Den islandske forfatteren Audur Ava Olafsdottir er tildelt Nordisk råds litteraturpris for 2018.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Olafsdottir er en av Islands mest kjente og populære forfattere. Hun underviser i kunsthistorie ved Universitetet på Island, har undervist ved landets teaterhøyskole og vært direktør for universitetets kunstsamlinger, opplyser hennes norske forlag Pax.

Prisvinneren skriver i mange sjangre, inkludert romaner, dramatikk og poesi. Hun fikk sitt internasjonale gjennombrudd med «Stiklingen», som var innstilt til Nordisk råds litteraturpris i 2009. Romanen ble tildelt flere priser, både på Island, i Frankrike og i Canada.

Olafsdottir bøker er utgitt i rundt 20 land. I tillegg til nevnte «Stiklingen» og vinnerromanen «Ör» («Arr»), foreligger «Regn i november» på norsk.