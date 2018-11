Dette innebærer at gater, plasser, parker og bygninger i Levanger sentrum fredes etter kulturminneloven.

- Med fredningen tar vi vare på et trehusmiljø av nasjonal verdi som er godt bevart. Det er et eksempel på urbane trehusmiljøer slik de fremsto ved inngangen til 1900-tallet. Fredningen kan også få stor betydning for Levanger, med økt aktivitet og turisme, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.