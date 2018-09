Nordmenn får minst Netflix for pengene

En ny undersøkelse viser at brukere i Norge betaler en høy pris for Netflix sammenlignet med brukere i mange andre land.

Comparitech, et forskningsselskap som har spesialisert seg på teknologi og forbrukerstoff, viser i en ny studie at det er store prisforskjeller fra land til land.

Variasjonen vises ikke nødvendigvis i prisen på selve abonnementet, men kommer frem når man ser på innholdet i biblioteket du får tilgang til.

Comparitech har undersøkt hvor mye innhold brukerne i 24 forskjellige land har tilgang til. Videre har de sammenlignet prisvariasjonene mellom landene.

Fakta: I Norge kan du velge mellom tre abonnementspriser for Netflix: Basis (standard oppløsing på en skjerm): 89 kroner

(standard oppløsing på en skjerm): 89 kroner Standard ( HD-oppløsning på to skjermer): 109 kroner

HD-oppløsning på to skjermer): 109 kroner Premium (UltraHD på fire skjermer): 139 kroner

Norge er sjette dyrest

Tallene viser at du får mest innhold for pengene i Japan. Her betaler du 50 kroner pr. måned, og du får tilgang til et bibliotek bestående av 5986 titler.

I Norge betaler du mellom 89 og 139 kroner pr. måned for Netflix. Det gir tilgang til 3318 titler. Til sammenligning har brukere i USA tilgang til 5746 titler. Britiske Netflix-seere kan fråtse i 5230 titler.

Ser man kun på pris, er Tyrkia det rimeligste stedet å se Netflix. Der koster et månedsabonnement 27 kroner. De skandinaviske landene dominerer i den andre enden av skalaen. Norge er sjette dyrest, slått av Færøyene, Danmark, Grønland, Sveits og Liechtenstein.

Her får du mest Netflix for pengene:

Japan: 5986 titiler. 50,52 kr pr. måned.

Canada: 5479 titler. 59,49 kr pr. måned.

Brasil: 3956 titler. 46,21 kr pr. måned.

Her får du minst Netflix for pengene:

Norge: 3318 titler. 89 kr pr. måned.

Polen: 2965 titler. 80,44 kr pr. måned.

Italia: 3131 titler. 80,52 kr pr. måned.

Vil ikke kommentere undersøkelsen

Aftenposten har vært i kontakt med Släger Kommunikasjon, som håndterer presseforespørsler for Netflix i Norge. De vil ikke uttale seg konkret om denne undersøkelsen.

Kommunikasjonsbyrået understreker at bildet er mer komplisert enn det som kommer frem hos Comparitech. Forskjellene mellom landene i undersøkelsen er forenklet, og det er mange faktorer som spiller inn, ifølge Släger. For eksempel har noen land større abonnementsgrupper og nyter dermed godt av storskalafordeler.