Eldrid Lunden (77) er Norges første professor i skrivekunst. Hun ledet Forfatterstudiet i Bø fra 1982 til 2011 og lærte utallige kull å dikte. Lunden er slik sett en sentral aktør i samtidslitteraturen, og jeg har av og til lurt på om det er av det gode. Jeg har hatt mistanke om at hun satte elevene på sporet av en form for spissfindigheter som hun har dyrket i sin egen dikting, men som kan virke blodfattig hos forfattere med et mindre talent enn hennes.

Debutboken fra 1968 virker fremdeles cool. Per Kleiva har tegnet coverbildet, og tittelen er F.eks. juli. Forlaget hadde tydeligvis behov for å forberede leseren på en uvanlig opplevelse, for på innbretten heter det at poeten bruker «understatement-teknikk» og et «enkelt, ofte kantete» språk. «Ho seier sjølv at ho har praksis frå dei fleste serviceyrke for kvinner her i landet.»