I Aftenpostens artikkel om kvaliteten på nye leiligheter kommer det frem at mange nye leiligheter er trange og mørke. Det skyldes rett og slett at regelverket er endret, slik at man nå tillater mindre leiligheter.

Frem til 1996 hadde Husbanken et regelverk som gjorde at en toroms leilighet måtte være minst 55 m². 40 m² var nedre grense for ettromsleiligheter. Oslo kommune hadde et eget regelverk som frem til 1980 sikret at alle nye leiligheter skulle ha gjennomlys. I dag er det ikke uvanlig med toroms leiligheter på mellom 35 og 40 m². Ettroms leiligheter er ofte på 25 kvadratmeter.