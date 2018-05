Dramaten-sjef Eirik Stubø måtte håndtere trakassering og konflikt: – Det har vært frigjørende og viktig for teateret

– Når ting går til helvete, står alt i fare for å gå dårlig, sier Eirik Stubø (52), teatersjef for det Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm.

Den tidligere teatersjef på Nationaltheatret har grunn til å være fornøyd i sin nåværende sjefsstilling, der han har snudd et underskudd på 10.5 millioner i 2016 til overskudd på 5 millioner i fjor. De første to årene har vært turbulente.

– Allerede da jeg kom hit i 2015, fikk jeg i oppdrag å kutte i kostnader for å få råd til flere teaterforestillinger. Det var bare «så där» populært. At Dramaten hadde minusresultat i 2016, hadde flere forklaringer, sier Stubø.

Stor misnøye blant de ansatte

Eirik Stubø er den første nordmannen som innehar den store jobben å lede det tradisjonsrike teateret, som ble grunnlagt i 1788.

De tyve årene i krevende teatersjefstillinger, først på Rogaland Teater, så Nationaltheatret, så åtte korte måneder på det Stadsteatern, det andre store teateret i Stockholm, og deretter selveste Dramaten, ser ikke ut til å ha satt så veldig tunge spor.

I januar 2017 skrev svenske aviser at misnøyen blant de ansatte var stor, og at seks sjefer hadde sluttet. Sykefraværet var også høyt. I samråd med styret reduserte organisasjonen antall ansatte med 19 årsverk.

– Sammen med styret valgte vi å underbudsjettere for å ha råd til Bergmanfestivalen, vår sterke egenkapital ga oss den muligheten. Så ble Hamlet lagt ned på hovedscenen med tapte billettinntekter som følge og så valgte vi å gjennomføre en del nødvendige tekniske investeringer.

52-åringen, født og oppvokst i en musikerfamilie Narvik, sitter i et stort, hvitmalt kontor med utsikt mot travle Nybroplan der utenfor. Som det sømmer seg et kulturmenneske kledd i svart fra topp til tå.

– Det har vært en tøff tid for organisasjonen

Stig B. Hansen

Teatersjefen har da også kuttet de 19 stillingene utelukkende blant administrasjon og teknisk personale. 13 har ikke fått fornyet kontrakter og seks personer ble sagt opp.

– Det er klart det er en kombinasjon av flere ting når flere sjefer sluttet. Det har vært en tøff tid for organisasjonen. Vi har gjort store endringer og dette er en organisasjon som ikke er vant til det, sier Stubø.

Aftenposten snakket med tillitsvalgte blant skuespillere og teknikere før intervjuet. Skuespillerne har ingen ankepunkter mot Stubø, mens teknikerne melder om stort arbeidspress og belastning på grunn av stadig nye sjefer.

– Hva var problemet med Hamlet-forestillingen, regissert av Jenny Andreasson, som ble avlyst rett før premièren i januar 2016?

– Det skjer noen ganger. Regissøren ble sykmeldt, derfor tok vi beslutningen om å legge ned forestillingen.

– Teatret har begynt med konserter for å spe på inntektene. Er det konsertene som skaffer pengene nå, ikke forestillingene?

– Vi har tjent en del penger på Sven-Bertil Taube, men det vi virkelig tjener på nå er oppsetninger som Heksene av Roald Dahl og Påklederen, begge på hovedscenen.

– Et par #metoo-saker ble slått stort opp i pressen. En forestilling med en skuespiller som var beskyldt for trakassering ble innstilt og dere har gjort en utredning. Er noen blitt oppsagt i ettertid?

– Nei, ingen her ble oppsagt på grunn av #metoo. Men det opplevdes dramatisk da avsløringene kom i november og det preget Dramaten veldig. Faktum er at det fantes to tilfeller her, begge ble definert som trakassering av verbal karakter. Det utvidet seg ganske raskt til å handle om arbeidsmiljø og jeg tror det har vært frigjørende og viktig for teateret. Vi hentet inn eksterne rådgivere og alle gikk «all in» for å løse dette.

Stig B. Hansen

Fakta: Eirik Stubø (52) Født i Narvik 16. Juni 1965. Regissør og teatersjef. Sønn av jazzmusikeren Thorgeir Stubø, søsken Kjersti Stubø og Håvard Stubø, begge jazzmusikere. Studerte til Magistergrad i filosofi ved Universitetet i Tromsø og regilinjen ved Statens Teaterhøgskole (1995). Teatersjef ved Rogaland Teater fra 1997 til 2000, Nationaltheatret fra 2000 til 2008. Fra november 2013 til mai 2014 sjef for Stockholms Stadsteater. Teatersjef ved Dramaten fra januar 2015. Ved siden av teatersjefstillingen har Stubø jevnlig hatt regi på teaterforestillinger og fått flere regipriser, deriblant OBIE Award i 2007. Gift med skuespilleren Kirsti Stubø, to barn. Kilde: Store Norske Leksikon og Wikipedia

– Norsk teater er mer skuespillernes teater

Stig B. Hansen

Eirik Stubø smiler rett som det er tross problemene og han lener seg engasjert frem i stolen når han snakker. Han liker seg i Stockholm sier han. Forskjeller mellom svensk og norsk teater finnes absolutt, mener teatersjefen og regissøren.

– Teater bygget rundt sterke regiprofiler er en sterk tendens her, norsk teater er mer skuespillernes teater. Hele det forrige århundret var preget av sterke regissører i Sverige. Det har sammenheng med den sterke svenske filmindustrien. Filmregissører i verdensklasse som Victor Sjöström, Alf Sjöberg, Gustaf Molander og Ingmar Bergman preget teatrene. Bergman gjorde gjerne to, tre forestillinger i året og han var sjef her fra 1963 til 1966.

– Det finnes en konsensusiver som er uvant for en nordmann

Stubø merker også andre forskjeller:

– Jeg hadde jobbet mye som regissør her i Sverige og pendlet mye frem og tilbake. Da jeg flyttet hit med familien i 2014 slo det meg hvor godt organisert skoler, barnehager og helsevesen er.

Stubø sier man merker at Sverige er et industrisamfunn på en annen måte enn Norge.

– De er flinke til å utvikle og systematisere ting. Det finnes en konsensusiver som er uvant for en nordmann. Det legges sterk vekt på forankring, å snakke om ting. I begynnelsen tenkte jeg, det er veldig bra, men når skal vi begynne å jobbe? Vi spiller Peer Gynt her nå, han har en norsk individualisme som er annerledes enn den svenske.

Lager teater av Linn Ullmanns roman om foreldrene

Stubøs største satsing disse tre årene har vært Bergmanfestivalen. En festival som ligner på Nationaltheatrets Ibsenfestival. I løpet av et par uker i august i år setter Dramaten opp seks egne nye produksjoner og inviterer 12 forestillinger fra inn- og utland.

En av satsingene er en urpremière på teaterversjonen av norske Linn Ullmanns suksessroman De urolige, der faren Ingmar Bergman og moren Liv Ullmann er lett gjenkjennelige.

– Linn var glad for at Pernilla August skal ha regien. Hun er imidlertid en opptatt regissør, så forestillingen som ble bestilt til Bergmanfestivalen, har premiere først i oktober.

Teatersjefen selv setter opp En natt i den svenska sommaren til festivalen. Det er et teaterstykke skrevet på 1980-tallet av skuespilleren som var med i svært mange av Bergmans filmer, Erland Josephson som døde i 2012.

Barna er blitt svenske

Eirik Stubø bryter litt på svensk etter mange perioder i Sveriges hovedstad. Særlig når han snakker om teateret, kan det komme svenske ord. Stubøs ektefelle, skuespilleren Kirsti Stubø, jobber også i Stockholm og de to barna er blitt delvis svenske.

– Tror du at du blir her?

– Jeg har et oppdrag på seks år og blir her derfor i hvert fall i tre år til. Min kone har jobb her, min datter som bare var to da vi kom hit snakker flytende svensk og min sønn som fremdeles snakker norsk, har fått seg svensk kjæreste. Så får vi se, sier Eirik Stubø.