Teateranmeldelse: Morskjærlighet mot systemet

Olaug Nilssens skildring av sønnens regresjon fra en normal unge til et knurrende, bitende og komplett uforutsigelig vesen med nødvendig selvskadingshjelm, er sønderknusende lesning. Bøkene hennes slo ned i allmennheten med uventet kraft. Uventet for forfatteren.

Men gjennom sin direkte form og brutale utlevering av hverdagen, i et hjem der det syke barnet krever alle krefter og all oppmerksomhet, har hun nådd et stort publikum. Leserne fikk umiddelbar forståelse for guttens skjebne, morens selvutslettende slit, kampen mot systemet, og for hvor langt kjærligheten kan tøye kreftene – selv etter at strikken ryker. Hun må «stå i det». Eller akseptere en diagnose.