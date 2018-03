«Revansjen» etter Spellemann-kvelden da Susanne Sundfør ikke fikk noen priser, noe som skapte en opphetet debatt i norske kulturmedier, ble klar under Bylarm i Oslo torsdag kveld.

Da ble prestisjetunge Nordic Music Prize delt ut, og Sundførs album Music For People In Trouble vant blant 12 nominerte. Foran artister som Fever Ray og Björk.

Dette er hennes første pris i kåringen, som nå er delt ut åtte ganger. For Norge er dette tredje vinner på rad etter triumfer for Jenny Hvals Blood Bitch og Band Of Golds selvtitulerte debutalbum.

– For meg har dette vært et utrolig viktig og vanskelig album å lage. Derfor føles det ekstra bra å få disse fine ordene og denne prisen, blant fantastiske nominerte som jeg har stor respekt for. Jeg vil takke juryen til Nordic Music Prize og alle som har hørt på Music For People In Trouble. Tusen takk, sier Sundfør i en takk formidlet via sitt management.

Hun var ikke til stede under utdelingen fordi hun er på turné i Europa nå.

Stort Spellemann-bråk

Det skapte mildt sagt oppstuss da landets viktigste musikkpriser ble delt ut i Oslo Konserthus sist søndag, og Susanne Sundfør ikke ble kåret til den gjeveste av dem alle, «Årets Spellemann».

Kommentatorer fra Aftenposten, Dagbladet og BT gikk raskt ut med kritikk av Spellemann-juryens valg av vinner, selv om man i år hedret en kvinne for første gang på 14 år ved å gi den til Astrid S.

Leder Marte Thorsby forsvarte valget med at kritikerne er «veldig hengt opp i albumformatet og egne terningkast».

– «Årets Spellemann» gikk til den artisten som har markert seg mest i løpet av året. Vi mener Astrid S har hatt et helt unikt år, sa Thorsby.

Onsdag «kommenterte» også Susanne Sundfør selv oppstyret gjennom en post til sine over 25.000 følgere på Instagram. Der la hun ut et bilde av Astrid S fulgt av ordene «You go girl!» og tre hjerter.

Her er syv artister du må få med deg på Bylarm i år. Ingen rekker alt, men her er en neve artister det er lurt å stille seg i kø for under årets bransjeparty.

Bekrefter et fantastisk talent

Det er en internasjonal jury med musikkpersoner fra spesielt England som avgjør hvem som har laget Nordens beste album i 2017. Som begrunnelse for prisen sier juryen følgende om Susanne Sundfør:

– Juryen ønsket å belønne et album som både er en dristig endring for henne og som samtidig bekrefter et fantastisk talent. Skarpt og vakkert, og som inneholder både sterke, klassiske sanger og eksperimentering. Av alle de nominerte følte vi at dette ganske enkelt som helhet var det beste albumet. Det viser en fantastisk stemme.

I tillegg til Sundførs pris, fikk også den norske artisten Kim Myhr såkalt «hederlig omtale» for sitt album You I Me. Det samme gjorde svenske Yung Lean for sitt Stranger.