Presseforbundet: Spetalen har solgt seg ut av Resett

Generalsekretær Elin Floberghagen i Presseforbundet opplyste da hun gjestet landsstyret i Norsk Journalistlag torsdag at Spetalen hadde gitt henne beskjed om beslutningene, skriver Journalisten.

– Jeg har fått beskjed av ham om at han har solgt seg ut av Resett, bekrefter Floberghagen overfor journalistlagets fagblad.

Resett-redaktør Helge Lurås lanserte nettavisen i august i fjor, med Spetalen og medinvestor Jan Haudemann-Andersen i ryggen. Senere samme måned varslet Floberghagen at spørsmålet om Spetalens rolle som eier i medieselskaper samtidig som han representerer allmennheten i Pressens Faglige Utvalg (PFU), burde utredes.

I januar opplyste Floberghagen til Medier24 at hun mener Spetalen ikke kan ha denne dobbeltrollen, og at hun derfor ville anbefale PFU-styret å ekskludere ham fra utvalget.

– PFU er pressens selvdømmeordning og skal ha fire representanter fra pressen og tre fra allmennheten. Da er det viktig at allmennhetens representanter ikke har bindinger til pressen, uttalte Floberghagen den gang.

Spetalen selv reagerte kraftig, og påpekte overfor Nettavisen at han har vært medlem i PFU i flere år, og at han de siste ti årene har hatt aksjeposter i blant annet Schibsted, Dagbladet og Klassekampen.

– Det er merkelig at forslaget om at jeg skulle ekskluderes fra PFU ikke kom da jeg investerte i Klassekampen, men at det først kommer nå når jeg har investerte et mindre beløp i Resett.no, sa Spetalen, og understreket at han ikke har noen bindinger til redaksjonene i mediene han har hatt eierskap i.