Fakta: Suzanne Brøgger (73) Dansk forfatter som vokste opp i Colombo, Sri Lanka, Bangkok og Silkeborg Hun debuterte med essaysamlingen Fri oss fra kjærligheten i 1973 Kjent for romaner som Creme fraiche (1978) og Ja (1984) Aktuell med essaysamlingen Omelette norvégienne, som utkommer på Kagge forlag

Suzanne Brøgger:

Omelette norvégienne. Reiser i Norge

Kagge forlag

Oversatt til norsk av Trude Marstein

I Norge holdt vi oss lenge for gode for den verdikonservative debatten om kulturkanon og nasjonale verdier. Kulturkanon var noe de drev med i Danmark på begynnelsen av 2000-tallet, en selskapslek organisert av politikere som ville beskytte danske verdier mot multikulturelle utglidninger.

Men som vanlig lå vi bare litt etter danskene. Ideen om en kulturkanon ble plukket opp først av Fremskrittspartiet, og i fjor vinter foreslo daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) at Norge skulle følge i danskenes spor.

Behøver ikke å være banalt

Forslaget ble heldigvis nedstemt på Høyres landsmøte, men ga støtet til en offentlig ordveksling om norske verdier. Man kan mene debatten er unødvendig fordi det norske er evig sammenvevd med det europeiske. Eller man kan prøve å løfte emnet til et nivå av nyanserte observasjoner.

Vi trenger definitivt ikke statsautoriserte lister, men det behøver ikke være banalt - eller fremmedfiendtlig - å definere nasjonale verdier.

Tar vi et skritt tilbake, er det faktisk en god tradisjon for slike tenksomme bidrag i norsk sakprosahistorie. For tiden er det kanskje Terje Tvedt som gir de mest engasjerende analysene av norske verdier. Denne uken kommer det to nye bøker med lignende ambisjoner. Den danske forfatteren Suzanne Brøgger er ute med en essayistisk reiseskildring, og Kaj Skagen går til idehistorien for å gjenfinne norske verdier han mener er i ferd med å gå tapt (bla om for anmeldelse).

Fyrer av til høyre og venstre

«Jeg kommer ikke til å bore etter olje. I denne lette omelett-boken vil jeg bore etter de kulturbærende lagene i landet. Og kanskje lete etter «originaler»».

Slik formulerer Suzanne Brøgger sitt ærend i Omelette norvégienne, med referanse til den franske marengskaken i tittelen. Kanskje nettopp fordi hun ankommer den norske debatten fra den danske, tar hun ikke oppgaven alt for høytidelig. Kulturkanon og verdikamp har tydeligvis et noe komisk skjær for Brøgger. Som det meste, kan man legge til. For Brøgger er en forfatter som fyrer av til høyre og venstre med et skjelmsk smil.

I likhet med den berømte debuten, Fri oss fra kjærligheten (1973), er Omelette norvégienne en samling «blandingsbrokker». Forfatteren kombinerer egne refleksjoner med reiserapporter, epistler og intervjuer. Hun dyrker en slentrende, assosiativ stil og har ingen overordnet hypotese om Norge eller det norske. Men - nærmest i forbifarten - kan hun felle slagferdige dommer: «Norge er ikke skapt for transport, ut over ski og båt».

Best på egenhånd

Brøgger er best når hun turer frem på egenhånd og støter på tilfeldige folk. I kapitlet «Engler» møter hun opp til omvisning i Eidsvollsbygningen. Der treffer hun «et skremmende testosteronmassiv av Hells Angels med lange grå hestehaler». De lurer på om hun er guiden.

Det viser seg å være en motorsykkelklubb av krigsveteraner. «Jeg føler meg straks hjemme,» skriver Brøgger, og rekapitulerer sine egne reiser i krigsherjede land.

Slik blir Omelette norvégienne også en erindringsbok fra en forfatter med en fascinerende livshistorie. I lange partier fungerer Norge mest som en rammefortelling for strøtanker og dagoboknotater, til og med hennes brev til venner og bekjente er inkludert i boken, bare fordi de er skrevet i Norge.

Hvem sier hva?

Brøgger innser selv at hun trenger hjelp til norgesanalysen. I boken møter hun en rekke norske forfattere og kunstnere, gjerne på serveringsstedene i første etasje av Hotel Continetal (Theatercafeen og Dagligstuen).

Disse kapitlene er ofte svake. Stilistisk blir de rotete fordi Brøgger blander parafrase, direkte sitater og det som muligens er egne refleksjoner. Eller det kan være at hun bare overtar tankene til samtalepartnere som Tomas Espedal, Hanne Ørstavik, Kaj Skagen, Håkon Bleken, Åsne Seierstad, Jan Kjærstad, Vanessa Baird eller Karl Ove Knausgård.

«Her kommer et par punkter han har minnet meg på, og som bekrefter noe jeg alltid har tenkt», skriver Brøgger etter et møte med Espedal. I de følgende avsnittende er det høyst uklart hvem som egentlig sier hva.

Forfattere er de siste «originaler»

Kanskje er det ikke så farlig for Espedal, men for boken blir det et problem at Brøgger i sin jakt på gode kilder er fiksert på nettopp «originalene», hvilket i praksis betyr kolleger som tenker omtrent som henne selv. Brøgger er overbevist om at «forfattere er den siste rest av originaler i samfunnet vårt».

Ikke bare ligner dette på en gammelmodig kunstnermytologi, det følger også noen stilistiske uvaner med. Jo større intellektuelle ambisjoner, desto mer bombastiske generaliseringer.

«Hvorfor er det ingen andre som tar ondet ved roten og adresserer vår tids dominerende ondskap», spør Brøgger etter å ha introdusert boken Islams sykdom av den avdøde fransk-tunisiske forfatteren Abdelwahab Meddeb.

Islamkritikere finnes

Ingen andre? Det mangler ikke på kritikere av islamsk ekstremisme i nyere litteratur, fra Ibn Warraq og Oriana Fallaci til Ayaan Hirshi Ali, Ishrad Manji og den syriske poeten Adonis.

Til og med hos Brøgger er det noen andre enn Meddeb, nemlig Carl Schiøtz Wiby, tildligere norsk ambassadør til Saudi-Arabia. Brøgger kaller også ham en «original» og roser hans oppgjør med wahhabismen i boken Terrorens rike.

I løpet av samtalen med Wiby blir det nok en gang uklart hvem som egentlig mener hva. Først var det Brøggers påstand at «ingen andre» enn Meddeb tar «ondet ved roten». Mot slutten er en lignende replikk lagt i munnen på Wiby: «Ondets rot tas ikke opp, som den norske ambassadøren nå dristet seg til å si».

Indiskre om Hjorth

Nei, de intellektuelle samtalene er dårlig skrevet i Omelette norvégienne. De rommer få originale perspektiver på Norge, og noen steder blir Brøgger indiskre på vegne av sine samtalepartnere. Når Vigdis Hjorth offentlig har insistert på at Arv og miljø er fiksjon, virker det merkelig at Brøgger refererer fra deres private samtale om det biografiske forelegget for boken.

Av uforståelig grunner åpner boken med en hel rad av slike samtalekapitler. Suzanne Brøgger kommer ikke ordentlig i gang - på egenhånd - før side 80. I det minste redaktøren hennes burde oppdaget problemet.

Norge analysert

Absalon Pederssøn Beyer: Om Norgis Rige (1567-70)

Skjønne hester, edel fisk og merkelige falker. Absalon Pederssøn Beyer beskriver norsk natur med poetens innlevelse. Beyer var født i Aurland, men vokste opp i Bergen. Han studerte i Wittenberg (under Philipp Melanchton!) og tok magistergraden i København. Tilbake i Norge arbeidet han som prest og forfatter.

#må lese

Hva slags land bor vi i? Her er fire gode forsøk på å definere Norge og nordmenn.

Det skal ha vært lensherren i Bergenshus som oppfordret Beyer til å lage en fremstilling av landets historie og geografi. Om Norgis Rige har litt for mange oppramsinger av konger, baroner, riddere og erkebiskoper til å kalles fengende litteratur. Men boken har også lange partier der Beyer gir sin selvstendige vurdering av norsk mentalitet, mattradisjoner og kultur. Han roser kvaliteten på smør og ost, og er fremfor alt stolt av landets byggekunst:

«Hvilket menniske er den, som haver sett Trondhjems domkirke oc icke forundrer seg på hennis storhed, grundvoll, herlige og underlige bygning, paa de merkelige lange, smale och adskillig polerede steners majestet.

Frederick Metcalfe: På reise i Norge (1856)

Norge ble et populær reisemål for engelske turister på begynnelsen av 1800-tallet. Den britiske pastoren Frederick Metcalfe var på flere omfattende turer, han jaktet og fisket, lærte seg språket og døde her i 1885. Han skrev to festlige bøker om landet.

Metcalfe reiser rundt i landet med åpent sinn, men det skinner igjennom at han er vant til mer dannede forhold enn han finner her: «Hvor skilpaddeaktig er tempoet hos dette folk når det gjelder forbedring av sosiale forhold!»

Metcalfe blir forundret, og tydelig fascinert, når han får «en røsslig ung pike» til «skyssgutt»: «Hun satt overskrevs på hesteryggen og hadde mistet en sko.»

Han er i det hele tatt opptatt av nordmenns naturlige og kjærlighetsfulle forhold til hester: «De snakker ofte til dyret som var det et fornuftig vesen, og det later til at den forstår det som blir sagt.»

Georg Johannesen: Om den norske tenkemåten (1975)

I nyere tid er begeistring ofte avløst av kritikk i norgesanalysene. Georg Johannesen utmerker seg som en kritiker med satirisk klo. Derfor er det fremdeles morsomt å lese hans gamle artikler, opprop, dikt, intervjuer og debattinnlegg fra 1954-74, samlet mellom to permer i Om den norske tenkemåten.

Johannesen var alltid parat til å harsellere over kvasi-intellektuelle problemstillinger og det han oppfattet som norsk naivisme.

«Forskningsfeltet Norge» er tittelen på en helsprø artikkel han skrev i 1973. Den er inndelt i kapitler og underpunkter på vitenskapsprosaens vis, men består av spekulative «teorier» bygget på folklore, værforhold, fordommer og kjente kunstverk:

«Forskningsfeltet Norge er nytt og ungt. Vårt vitenskapelige utgangspunkt var at vi satt rundt en heimebrentdunk og så på prospektkort av Edvard Munch, delt ut i den såkalte faresonen av folk på den norske værstasjonen.»

Mest kjent er Johannesen for slagferdige stubber av typen «Oslo er et imperium med en koloni som heter Norge». Om den norske tenkemåten er av Dagbladet kåret til Norges viktigste sakprosabok.

Hans Magnus Enzensberger: Norsk utakt (1984)

Dette er min favoritt blant norgesportrettene. Den lille essaysamlingen er skrevet med et tydelig utenfrablikk, men den tyske forfatteren er samtidig så hjemmevant her at han finner de ømme punktene i den norske folkesjelen.

Norsk utakt handler om olje og rikdom. Om det moderne Norge som vokser fram på tuftene av fattigslige hus og gårder. Hans Magnus Enzensberger ser en befolkning som dyrker måteholdet som modell, men unner seg selv stadig flere velferdsordninger og fritidseiendommer.

«Allerede nå lever de på intravenøse drypp fra oljevirksomheten», skriver han i 1984, «et drag av kunstighet og førtidspensjonering driver over vannene. Norge, dette extravaganza i periferien av Europa, mellom oljeterminal og sommerhytte, fjellgård og glassarkitektur, er ikke paradis på jorda, men et selvrådighetens monument, og en murrende idyll.»