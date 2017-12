1 2 3 4 5 6 Den 12. mann

Harald Zwart bruker ikke lang tid på å komme til poenget i gjenskapingen av Jan Baalsruds flukt fra tyske soldater i den norske fjellheimen. Etter noen sekunders fortekster og eksposisjon, er vi der i vannkanten sammen med ham, på svøm fra tyske kuler og med en erkjennelse av at sabotasjeaksjonen han ledet var en fiasko.

Det er jo det spesielle ved denne heltesagaen, som Arne Skouen først beseglet for verden i 1957 med Oscarnominerte Ni Liv: De tolv mennene som ankom Troms i ei fiskeskøyte for å ta ut tyske militære mål, ble overrumplet før de nådde land. Aksjonen var en spektakulær fadese. Likevel er Baalsruds flukt som eneste overlevende i ettertid framstilt som en triumf.

Hvem var Baalsrud?

Det er selvsagt symbolverdien av hans umenneskelige mot som har bidratt til det. I Zwarts versjon blir Baalsrud i enda større grad et symbol for motstandskampen i Troms og alle de som hjalp ham på veien. Disse hjelperne får langt større plass her enn i Skouens film, og det er blant annet hva som gjør den annerledes enn Ni Liv.

Nordisk Film / Zwart Arbeid

Filmskaperne har derfor vært mer tro mot Baalsruds egne opplevelser enn Skouen var det. Men i valget av skuespiller i hovedrollen har de begått et sjansespill. Musikkartist Thomas Gullestad debuterer her med hovedrolle i en langfilm, og man kan iblant merke at han er uerfaren. Baalsrud er riktignok ment å være et speil for resten av rollegalleriet, for deres håp og desperasjon, og Gullestad fyller den rollen stort sett effektivt. Men vi kommer ikke nært på ham, vi får ikke en følelse av hvem han er.

Motstands-Norge i miniatyr

Så lenge han er på halseløs flukt er ikke dette noe problem. Da handler det kun om overlevelse. Og når smertehelvete tar overhånd (den berømte amputasjonen av tærne er med), kommer Gullestads fysiske spill mer til sin rett. Da bryter han ut av sin Jake Gyllenhaal-forkledning og blir rollen.

Zwart skal ha skryt for å velge skuespillere som vi knapt har sett på kino før, og noen av dem er forfriskende innslag. Særlig Kim Jøran Olsen, Aggie Peterson og Maria Grazia Di Meo stikker seg ut blant alle hjelperne. Det er et imponerende galleri som omgir Gullestad, og til sammen bidrar disse til å løfte fortellingen utover den heltehistorien vi kjenner fra før, for å gi oss et motstands-Norge i miniatyr.

Nordisk Film / Zwart Arbeid

Marie Blokhus og Mads Sjøgård Pettersen spiller de tydeligere definerte motstandskjemperne Gudrun og Marius – begge kjente motstandsfolk fra krigen. For de fleste andres tilfelle var det de dramatiske situasjonene som spontant hentet fram heltemotet i dem, mens de to har en klar agenda, og får derfor også mer å spille på. Det gir oss noen moralske ankerfester, i et flyktig og kaotisk univers, som vi også kan hekte på Gullestads Baalsrudfigur. Deres offervilje gjør dypt inntrykk på ham.

Uforsonlig og majestetisk

Mindre nyansert er skildringen av de tyske okkupantene. De er akkurat så kalde og ubønnhørlige som vi kjenner dem fra uttallige andre krigsfilmer. Heldigvis har vi Jonathan Rhys Meyers i filmens sentrale tyske rolle som Kurt Stage, sjefen for Gestapo i Tromsø. Han er grundig og demonisk, slik Gestaposjefer ofte framstilles, men han bærer på noe mer som holder på vår interesse, en besatthet som grenser til lidenskap. Men dette er ikke noe som utdypes senere i filmen.

Nordisk Film / Zwart Arbeid

Opprinnelig var filmen tiltenkt et større budsjett, men Zwart og produsenten har skalert det ned til et tettere og mer kompakt drama. Denne enkelheten kler filmen og går ikke på bekostning av det spektakulære.

Den norske fjellheimen framstår som både majestetisk og uforsonlig i fotograf Geir Hartly Andreassen innramming, og fanger inn både hva man kjemper for og den frykten man hele tiden må utfordre. I en scene utløses et snøskred av et tysk bombefly, og det er noe vakkert ved måten Baalsrud kjører slalom mellom de rullende snøbølgene før han forsvinner i det hvite havet.

Overflødig dialog

Nordisk Film / Zwart Arbeid

Zwart starter og avslutter fortellingen ved den skotske basen for de norske motstandskjemperne, men egentlig er det unødvendig. Tilbakeblikkene i midten av andre halvdel, når Baalsrud blant annet hallusinerer i febertåke, skaper nødvendig dramatikk i scener der han jo er helt alene, men noen ganger blir det for omstendelig.

Zwart slår tidlig an et nasjonalpatriotisk patos, men tar litt for hardt i når han mot slutten omhyller Baalsrud med en helteglorie. Vi ser at de andre norske soldatene betrakter ham med total ærefrykt, men det vi har sett ham utføre gjennom handling burde holde. Vi behøver ikke å bli fortalt hva vi skal føle.

Likeledes er det enkelte scener der dialogen bare beskriver det som kommer så tydelig fram av handlingen, og blir overflødig. Men i det store og hele, tross svakheter, er filmen en kjærkommen nyansering av Baalsrud-legenden.