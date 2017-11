– Dessverre er ikke dette overraskende, sier administrerende direktør i Universal Music Norge, Bjørn Rogstad, til Aftenposten.

Musikktoppen har fulgt bølgen som startet i Sverige og lest oppropet til over 1000 norske kvinner fra musikkbransjen og klassiske sangere, som har fått emneknaggene #nårmusikkenstilner og #visyngerut.

Også artistene Jarle Bernhoft og Ivar «Ravi» Johansen sier til Aftenposten at de er rystet av historiene.

Les oppropene her:

– Historiene som er blitt eksponert er rystende og sjokkerende. Det er sånn at du nesten mister pusten, sier Rogstad.

Han er sjef for Norges største musikkselskap og beskriver en bransje hvor det er lett å misbruke egen posisjon.

– Det er nok en viss type menn som tror at omgivelsene er der for at de skal kunne ta for seg. Sånne folk kan ikke jobbe i musikkbransjen.

I hans eget selskap måtte en ansatt gå av i høst, etter anklager om upassende og trakasserende oppførsel, å han anerkjenner at alle har en jobb å gjøre.

Han kjenner seg ikke helt igjen i bildet som tegnes gjennom de konkrete historiene i Aftenposten.

– De historiene er så grove at de åpenbart ikke foregår i all offentlighet, men bak lukkede dører.

Den mer subtile delen av trakassering og maktmisbruk, som han mener i mye større grad er blitt neglisjert, kjenner han igjen.

Sikker på endring

#metoo-kampanjen har synliggjort overgrep som tidligere har vært lite kjent, feid under teppet eller skjult. Universal-sjefen mener mange kunne gjort mer.

– Absolutt. Nå er det først tid for å høre etter. Så kan man begynne å tenke. Jeg tror ingen som jobber i musikkbransjen med hånden på hjertet kan si at de ikke kunne gjort mer.

– Dette er et opprør. Jeg er 100 prosent sikker på at det kommer til å bli en endring. Jeg håper vi bare har sett begynnelsen.

– Da snakker vi om en ukultur

Historiene fortalt i Aftenposten er så grove at 99 prosent tar avstand fra det, mener Universal-sjefen. Tilfeller med mer subtil maktmisbruk, der folk sliter med å ta avstand, er mer utfordrende:

– Det kan være for eksempel være en «portvokter» i mediene eller musikkbransjen som henvender seg til en kvinnelig artist via uformelle kanaler med flørtende undertone og skjult agenda. Artisten har åpenbart noe å tjene på å få innpass.

Han påpeker at slike episoder kan bli avfeid som bagatellmessig av andre, men for mottageren kan det hele oppleves som et grovt tilfelle av maktmisbruk.

– Det er ting som helt isolert ikke er like åpenbart at folk tar avstand fra. Det er kjernen av #metoo for meg. Klassisk misbruk av makt, knyttet til seksuelle undertoner.

– Da begynner vi å snakke om en ukultur.

Jeg burde ikke være overrasket

Ivar «Ravi» Johansen sier han aldri har vært vitne til eller opplevd seksuell trakassering eller overgrep i musikkbransjen. Han mener historiene er hårreisende.

– Jeg burde ikke være overrasket, men jeg har kanskje vært naiv og trodd at verden hadde kommet lenger. Noe den åpenbart ikke har.

Han synes det er bra og viktig at det blir tatt et oppgjør med ukulturen i musikkbransjen.

– Den setter på en måte hele kulturhistorien og den politiske historien i et nytt lys, sier han og legger til:

– Samtidig tenker jeg at dette er en kamp vi aldri blir kvitt. Vi må ta opp kampen igjen og igjen. Vi blir aldri ferdig.

– Tror vi skal holde tåta og høre etter

Musiker Jarle Bernhoft skriver i en tekstmelding til Aftenposten at han støtter all kamp mot trakassering og tar alle historiene «til etterretning».

– Jeg tror vi herrer skal holde tåta og høre etter, det synes iaffal jeg er lærerikt i ny og ne.

På bakgrunn av alle sakene om seksuell trakassering fra andre bransjer, er ikke Bernhoft overrasket over at det har «vært mye ufinheter» i musikkbransjen.

– Men jeg har ikke vært vitne til mye, skriver han.