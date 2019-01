Tidligere UiS-professor Nils Rune Langeland tapte i retten

I desember pågikk rettssaken mellom historieprofessor Nils Rune Langeland og den norske stat i Oslo tinghus.

Tirsdag formiddag tapte Langeland rettssaken. Dommen slår fast at «det er avskjedsgrunnlag etter statsansatteloven § 26 c)» og at staten dermed hadde rett til å gi Langeland sparken.

Retten slår også fast at det ikke er grunnlag for erstatning eller oppreisning.

Langeland slipper å betale saksomkostninger.

Ønsket å annullere avskjeden

Nils Rune Langeland er historiker og har en doktorgrad fra Universitetet i Bergen. Han har gitt ut flere faglitterære bøker, og var i årene 1998–2002 redaktør for tidsskriftet Syn og Segn.

Høsten 2017 ble Langeland sparket fra stillingen sin som professor i historie ved Universitetet i Stavanger (UiS) etter å ha sendt seksualiserte meldinger til flere kvinner. Han hadde også vært beruset på jobb og kommet med kommentarer til kolleger og ledere – kommentarer som ble opplevd som krenkende.

Langeland saksøkte UiS for å få oppsigelsen annullert slik at han kan si opp stillingen selv.

– De fleste saker som ligner denne, ender med forlik. Så hvorfor i all verden det er så umulig for staten å annullere avskjeden og la meg si opp selv, er vanskelig for meg å skjønne. Å få tilbake stillingen er ikke så viktig for meg, men jeg vil prøve å bedre mine muligheter videre, sa Langeland til Aftenposten i desember.

Olav Olsen

Les også: Professor fikk sparken etter grove og krenkende meldinger. Nå påklager han avskjeden til departementet.

Fakta: Dette er saken 30. juni 2017 mottok Nils Rune Langeland (54) en skriftlig advarsel fra sin arbeidsgiver Universitetet i Stavanger. Advarselen omhandlet en rekke forhold og hendelser gjennom flere år. I juli samme år ble det i mediene kjent at han har sendt meldinger med seksuelt innhold til flere kvinner. Universitetsledelsen så alvorlig på meldingene og kalte Langeland inn til samtale. 8. juli 2017 beklaget Langeland saken, uten forbehold, til NRK. 24. november 2017 vedtok Universitetet i Stavanger å avskjedige Langeland. 21. mars 2018 avslo Kunnskapsdepartementet (KD) Langelands klage på avskjeden. 14. mai 2018 saksøkte Langeland staten fordi han mener at avskjedigelsen av ham er ulovlig. Rettssaken pågikk i Oslo tingrett 10.–14. desember. Dommen falt 15. januar 2019. Kilde: Khrono

Brøt rusavtale

En lang rekke vitner kom med sine forklaringer i retten i desember. Tidligere kolleger ved UiS sa de flere ganger hadde opplevd Langeland som ubehagelig og beruset i jobbsammenheng.

Ledelsen ved UiS har uttrykt stor frustrasjon over at Langeland, tross mange runder med advarsler og tilsnakk, ikke har endret adferd.

Til slutt ble det inngått en rusavtale, men Langeland møtte likevel opp beruset på jobb. I dommen kommer det blant annet frem at Langeland møtte opp på jobb i oktober 2017 med en promille på 1.61.

– Feil å sparke Langeland

Flere vitner forsvarte Langeland. Svein Erik Tuastad, ansattrepresentant i ansettelsesutvalget ved UiS, sa i sin vitneforklaring at det var feil å sparke Langeland på bakgrunn av hans private alkoholkonsum:

– Dersom det faktisk hadde gått ut over jobben eller studentene, hadde det vært noe annet. Men dette var hjelpeløs sjekking fra en fyr som satt og drakk. Ikke noe som hadde med jobben å gjøre.

Aftenposten oppdaterer saken.