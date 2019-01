En epoke er over når Nasjonalgalleriet stenger dørene søndag 13. januar. Det er trengsel både i og utenfor galleriet, slik Aftenposten også skrev om i romjulen. Første uke i januar i fjor var det 5670 besøkende, mens tilsvarende tall for årets første uke er 10.932 besøkende.

Det alle spør seg om, er hvor lenge det vil være stengt.

– Det er det for tidlig å si noe om nå, svarer direktør Karin Hindsbo ved Nasjonalmuseet. Hun henviser til forprosjektet som Sparebankstiftelsen DNB nå skal i gang med.

– Både museet og Sparebankstiftelsen DNB er opptatt av å minimere tiden Nasjonalgalleriet skal være stengt, sier hun.

Nærmere 11.000 besøkende siden nyttår

Hittil har over 95.000 mennesker sett utstillingen med kunstneren Harald Sohlberg, siden den åpnet 29. september. Nærmere 11.000 har besøkt Nasjonalgalleriet siden nyttår.

Hindsbo kommenterer besøkstallene slik:

– Jeg tror det er en kombinasjon av at vi skal stenge midlertidig fra 13. januar og at Sohlberg-utstillingen har stor tiltrekningskraft, sier Hindsbo.

– Fabelaktig og uendelig trist

Arkitekt Fredrik Torp i Aksjonen Redd Nasjonalgalleriet sier det er fabelaktig med så høye besøkstall for Sohlberg-utstillingen.

– Det viser at Nasjonalgalleriet er svært godt egnet til å lage slike utstillinger med enkeltkunstnere., sier Torp.

Han mener 1. etasje i museet burde vært åpent i hele flytteperioden.

– Svært mange synes det både er uendelig trist og rent forkastelig at museet nå skal stenge på ubestemt tid. Det er som samle ved reisens slutt.

Torp mener det høye besøkstallene viser at dette er et hus mange er svært glade i.

– Besøkstallene viser at huset har livets rett. Nå forventer vi at stengetiden blir så kort som mulig. Kulturminister Trine Skei Grande har jo uttalt at flyttingen skal gå så raskt som mulig, så her stoler vi på henne, sier Torp.

Nasjonalgalleriet har utvidet åpningstiden til klokken 21.00 den siste uken.

