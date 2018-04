Saken oppdateres

«Se og Hør hadde forrige uke et stort oppslag med fokus på privatlivet til Marius Borg Høiby. Marius Borg Høiby har ved flere anledninger gitt uttrykk for at han ikke ønsker medias oppmerksomhet omkring sitt privatliv – noe han er takknemlig for at norsk presse stort sett har respektert», skriver Slottet i en pressemelding fredag.

– Burde ha sluppet å komme på forsiden av Se og Hør

Ukebladet hadde forrige tirsdag et stort bilde av Marius Borg Høiby og Juliane Snekkestad på forsiden, med overskriften «Kjæreste med Playboy-modell».

I nettsaken skriver Se og Hør at nyheten ble avslørt på Instagram, og la blant annet ved bilder fra Snekkestads Instagram-profil. Flere av bildene er nå slettet.

Faksimile

Kronprinsparet reagerer spesielt på fremstillingen av Juliane Snekkestad, som Se og Hør på forsiden omtaler som Borg Høibys nye kjæreste: «Vi kjenner Juliane som både hardtarbeidende og dyktig. Hun burde ha sluppet å komme på forsiden av Se og Hør på denne måten».

«Lang tradisjon»

Ansvarlig redaktør i Se og Hør, Ulf André Andersen, forsvarer publiseringen med at de mener at saken har offentlig interesse. Det begrunnes med at «det er lang tradisjon for at relasjoner og nettverk i kongefamilien omtales offentlig».

Han viser til sin egen kommentar på seoghør.no om hvorfor Se og Hør valgte å publisere saken.

– Se og Hør har laget en positiv sak om et nytt kjærestepar og har aldri antydet at Snekkestad ikke er hardtarbeidende. Tvert imot har vi beskrevet hennes internasjonale modellkarrière på en grundig måte. Det hører med i dette bildet at også Marius nå bygger opp en karrière i den internasjonale moteindustrien, skriver Andresen.

Kronprinsesse Mette Marit har tidligere vært kritisk til hvordan pressen har behandlet sønnen. Da Marius Borg Høiby fylte 20 år i fjor, la slottet ut et åpent brev hvor hun blant annet skrev at «Marius har blitt utsatt for et press fra deler av norsk presse, jeg mener ikke er dem verdig».