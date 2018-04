– Jeg følte at deler av manus var basert på mitt eget liv, sier skuespiller Zoltan Fenyvesi.

I den ungarske filmen med premiere i dag er to unge rullestolbrukere fortvilet over sin egen livssituasjon. I desperasjon slår de seg sammen med en tredje rullestolbruker med bakgrunn som leiemorder, og tilbyr seg å jobbe for mafiaen. Noe som naturligvis raskt fører til problemer og en rekke halsbrekkende situasjoner.

Filmen viser også frem dagliglivet i rullestol, ofte med en humoristisk vri. Den kan derfor beskrives som en miks av både action, komedie og samfunnskritisk drama.

Får en kniv stukket i låret

Zoltan Fenyvesi spiller Zolika, den yngste av de tre. Han likte at manuset fikk frem flere særtrekk ved å være funksjonshemmet. I en scene får han for eksempel en kniv stukket brutalt i låret. Men han kjenner ingen smerte, og slåss videre. Akkurat slik ville det vært i virkeligheten.

– Da jeg den scenen i manuset, tenkte jeg: «wow, dette er så bra», sier han.

Filmen har vunnet en rekke priser i inn- og utland, og ble vist under filmfestivalen i Haugesund i fjor.

– Vi var litt redde for hvordan publikum ville ta imot filmen. Men i Ungarn har alle vært veldig begeistret. De skrøt av at det endelig kom en film der funksjonshemmede spiller funksjonshemmede, sier Fenyvesi.

Keisersnittet gikk galt

Den unge skuespilleren har vært lam fra livet og ned siden han ble født – da han ble tatt ut med keisersnitt, gikk noe galt. Foreldrene skilte seg tidlig, og han vokste med moren i Budapest. Hun la hele tiden vekt på at han skulle være som alle andre barn.

– Derfor har jeg aldri følt at jeg er annerledes på noen måte, sier han.

Da han var tenåring, var Fenyvesi likevel litt deprimert fordi han hele tiden trengte hjelp fra andre for å komme seg noe sted. Så fikk han førerkort og ble mer selvstendig.

Livshistorien hans har flere paralleller med rollefiguren Zolika i filmen. I filmen trenger Zolika en operasjon, og han må være forsiktig med kroppen. Det samme gjelder Fenyvesi.

– Hvis jeg sitter feil, er det ikke bra for organene. Leveren min kan knuse nyrene. Derfor må jeg trene jevnlig, og noen ganger legge meg ned på ryggen på sengen og hvile litt – slik de også gjør i filmen. Men jeg klarer meg uten operasjon foreløpig, sier han.

Fenyvesi mener også at desperasjonen filmen viser frem, er realistisk. For selv om han selv klarer seg godt økonomisk, er støtteordningene i Ungarn for funksjonshemmede dårlige.

– Skal du bo utenfor institusjon, er det vanskelig å klare seg økonomisk, sier han.

Han har også fått lagt til et element i manus basert på sine egne opplevelser: Det at gamle damer kommer bort til ham for å gi ham penger. Noe han aldri tar imot.

– Det skjer faktisk ofte i livet mitt. Men etter at jeg spilte i filmen, har det av en eller annen merkelig grunn opphørt.

Vil gjerne bli proff skuespiller

Han ble aktuell for rollen nærmest ved en tilfeldighet. Noen venner hadde hørt at regissøren så etter funksjonshemmede skuespillere. De anbefalte Fenyvesi å ta kontakt.

Det gjorde han. Deretter fulgte en lang prosess med samtaler og casting. Først etter et halvt år fikk han tilbud om rollen.

Fenyvesi var den eneste av de tre hovedrolleinnehaverne som ikke hadde skuespillererfaring. Szabolcs Thuróczy (46), som spiller leiemorderen i rullestol som leder de to andre inn i underverdenen, er en erfaren skuespiller i Ungarn.

Nå vil Fenyvesi gjerne gå i hans fotspor.

– Hvis jeg får muligheten til det, så gjerne. Men foreløpig har jeg ikke fått noen tilbud om roller, sier han.

– Hvor ofte søkes det etter funksjonshemmede skuespillere?

– Det er sjelden. Men i reklamefilmer er etterspørselen større. Der er det vanligvis 10–15 rullestolbrukere som møter opp og konkurrerer om oppdragene. Jeg har spilt i to reklamefilmer hittil. Så vi får se hva som skjer videre.

Populær på Instagram

I tillegg studerer Fenyvesi PR og markedsføring. Han har også blitt et kjent ansikt i Ungarn gjennom opptredener i flere talkshows, der han snakker åpent om livet som funksjonshemmet. Han har også instagramkontoen wheelchairguy med nesten 20.000 følgere. Der legger han blant annet ut bilder fra sin deltagelse i maratonløp i Berlin og New York, og fra reiser verden rundt for å promotere filmen.

– Jeg prøver å vise folk at du kan gjøre hva som helst selv om du sitter i rullestol, sier han.

– Det er det som er budskapet i filmen også.