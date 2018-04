1 2 3 4 5 6 Hatets vugge

Håvard Bustnes’ tilgang til kjernen av den greske nasjonalistiske bevegelsen Gyllent Daggry er utvilsomt et scoop. Ingen i gresk presse har fått komme så nært over så lang tid.

Motivet til Bustnes, som han formulerer tidlig, er å forstå og avklare bevegelsens forhold til nazismen. Det får han aldri noe klart svar på fra medlemmene selv, men det er heller ikke nødvendig.

Det vi kan lese mellom linjene og av handlingen, taler sitt tydelige språk: Vold og rasisme er et grunnleggende innslag i den kampen bevegelsen fører mot den etablerte makten i Athen og Brussel, for ikke å glemme mot «den jødiske konspirasjonen». Og dette er blitt det tredje største partiet i Hellas.

Nynazistisk «girl power»?

Bustnes fikk innpass fordi selskapet hans produserte en dokumentar om black metal der et sentralt medlem av Gyllent Daggry medvirket. Men det er ikke de illsinte mannfolkene i partiet vi blir kjent med, men kvinnene deres.

Tidlig i filmingen ble store deler av ledelsen fengslet, mistenkt for delaktighet i drapet på en gresk aktivist og rapper. Bustnes må derfor henvende seg til kvinnene deres, som er mindre mistenksomme.

I starten virker de for passive til å kunne bidra med noe, men så viser det seg at de er et funn. Bustnes slipper til i et helt avgjørende øyeblikk der disse kvinnene må fylle det politiske tomrommet etter mennene sine. Men ikke bare det: Med sin mindre truende fremtoning blir de mer spiselige for velgerne i Hellas, og de bidrar i stor grad til at partiet gjør et brakvalg i 2015.

Vil de distansere seg?

Bustnes er til stede under disse avgjørende hendelsene, og betror seg iblant til oss gjennom sin fortellerstemme. Han sier han håper at disse kvinnene, særlig Jenny og Ourania, sistnevnte datter av partiets leder, vil kunne distansere seg fra den ekstreme ideologien og rasismen. Men selv om kvinnene myker opp imaget til partiet, er den rabiate ideologien intakt, og da mennene slipper ut av fengselet, trer kvinnene tilbake i folden.

Mot slutten presser Bustnes kvinnene enda en gang til å ta klar stilling til nazismen, men da betyr det ikke så mye lenger hva de sier. De ser ikke ut til å vite så mye om nazismen, utover symbolene og hatet mot jødene. De henter hatefull inspirasjon fra der de måtte føle for det.

Viktig tidsvitne

Som tidsvitne er denne filmen helt essensiell. Som forklaring på de mer bakenforliggende årsakene, lykkes den ikke like godt. Bustnes er flue på veggen, riktignok en flue som når som helst risikerer å bli smekket, og han har nok med å henge med.

Jeg savner likevel noen av de perspektivene som gjør Deeyah Khans nye dokumentar om den amerikanske nynazismen til en emosjonell fortelling.

For å forstå fremveksten av den ekstreme nasjonalismen, må vi også erkjenne noe av smerten som ligger bak. Her tas det nesten for gitt at vi kjenner godt til det brutale fallet som nasjonen Hellas har gjennomgått, og de menneskelige omkostningene det har hatt.

Heldigvis rekker Bustnes å ta seg noe tid til den vanlige mannen i gaten og gir oss noen korte, men minneverdige snapshots. Særlig advarselen fra en eldre mann som husker den tyske okkupasjonen, gjør inntrykk. Grekere flest har null tillit til politikerne, ja, de er dypt fortvilet. Men de lar seg foreløpig ikke forføre av den nye ekstremismen.