Julie Brodtkorb blir ny leder for Kringkastingsrådet

– For regjeringen er det viktig å sikre NRK som et ikke-kommersielt allmennkringkastingstilbud av høy kvalitet. Julie Brodtkorb har bred erfaring fra næringsliv, politikk, og medier og jeg er trygg på at hun vil lede rådet på en god måte, sier kulturminister Trine Skei Grande (V).

Statsråden sier videre at det nye rådet er satt sammen med tanke på kontinuitet og behovet for flere yngre medlemmer.

– Samtidig har vi styrket den medievitenskapelige kompetansen og erfaringen fra publisistisk virksomhet, sier Grande.

Årets nyutnevnte medlemmer er kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland, lege Bushra Ishaq, førsteamanuensis Eiri Elvestad og konseptutvikler Marius Karlsen.

Kringkastingsrådet er et rådgivende organ som følger NRK tett og uttaler seg om statskanalens tilbud til publikum. Kringkastingsrådet er også publikums forlengede arm inn i NRK. Er du misfornøyd med noe, kan du klage til Kringkastingsrådet.