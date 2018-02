En kunstbiennale er en stor, offentlig utstilling for samtidskunst som settes opp hvert andre år. Veneziabiennalen er kjent og viktig for byen.

Nå følger Oslo etter.

Kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) og kulturdirektør Stein Slyngstad vil ha kunsten ut til folket. Nå er de i gang med å utarbeide Oslos første kunstplan og på trappene er Oslobiennalen, som åpner neste år.

I 2018 er avsetningen til kommunens kunstordning 52 millioner kroner, og det meste går til kunstproduksjon.

– Hva er ambisjonen for kunstplanen?

– Den vil innrettes etter prioriteringene om bedre tilbud til barn og unge, gjøre kunsten mer tilgjengelig for flere, og vi er opptatt av å bedre kårene for dem som lever av å skape kunst, sier Rina Mariann Hansen og fortsetter:

– Vi er opptatt av samarbeid mellom offentlig og privat sektor og vi vil styrke Oslo som internasjonal kunstby. Det har lenge vært et ønske i Rådhuset å løfte det visuelle feltet. Vi er opptatt av Oslo-kunstnerens arbeidsvilkår, sier Hansen.

Nå vil hun synliggjøre og tydeliggjøre at kunstordningen bidrar til at veldig mange av oss nyter godt av kunst både inne og ute der vi ferdes til daglig – på arbeidsplasser, skoler, barnehager, svømmehaller, torg osv. Kunstordningen sørger for at 0,5 prosent av hele investeringsbudsjettet til kommunen brukes på kunst i offentlige rom.

Skal la publikum bruke kunsten

Oslobiennalen er en videreføring av det arbeidet som er gjort med kunstsamlingen og av det som prosjektet Oslo Pilot gjorde i 2015.

– Biennalen skal bruke det offentlige rommet og vi skal la publikum bruke kunsten. Vi vil involvere kunstnerne, og det er en prosess som begynner nå, sier Slyngstad.

Både han og Hansen trekker frem visningen av Marianne Heskes hus foran Stortinget «House of Commons» (Underhuset) i 2015.

– Marianne Heskes hus foran Stortinget er det mest kjente eksempelet på hvordan vi tenker at Oslobiennalen skal være. Oslo Pilot var et prøveprosjekt for biennalen, sier Rina Mariann Hansen.

Flere detaljer om programmet kommer nærmere sommeren.

Viktig med helhet

Kulturdirektør Stein Slyngstad er opptatt av at kunstplanen skal tegne opp et helhetlig bilde av det visuelle kunstfeltet i Oslo.

– Vi skal inspirere, stimulere og legge til rette for kunstproduksjon og kunstvisning, sier Slyngstad.

– Hva tenker du om samarbeid med private aktører?

– Alle gode aktører bør trekke sammen. I Oslo er vi så heldige å ha Astrup Fearnley-Museet, Ekebergparken og ulike stiftelser som bidrar på kunstfeltet, spesielt Sparebankstiftelsen DNB, sier kulturdirektøren.

Ikke bare for dem som kjenner kunsten

– Oslo kommune har en kunstsamling med 18.500 arbeider. Mer av samlingen skal ut til publikum. Vi kjøper ikke kunst for å fylle opp i magasinene, sier Oslos kulturdirektør Stein Slyngstad.

Et grep er å arrangere en større utstilling på Kunstnernes Hus med verk fra kommunens samling. 2. mars i år åpner utstillingen «Det felles eide. Oslo kommunes kunstsamling»

– Å få kunsten ut til folk handler om en grunnleggende demokratisk tankegang. Det er ikke bare de som kjenner kunsten og går i museer, som skal ha glede av kunstverkene. Derfor er selve formidlingsbiten viktig. Vi har kunst i Oslo-skolene og i bibliotekene og det skal bli mer kunst utendørs, sier byråden.

En videreføring av kunstordningen

Oslobiennalen representerer et nytt trinn i Oslos lange tradisjon med store kunstprosjekter i offentlige rom. En annen motivasjon er å treffe byens innbyggere der de ferdes og å formidle samtidskunst til et stort publikum.

– Den kommende kunstbiennalen er en videreføring av dette og del av kommunens kunstordning. Oslo kommunes kunstordning gjennomfører hvert år mange enkeltstående kunstprosjekter. De skjer på en rekke ulike steder. Siden de ikke blir satt i sammenheng med hverandre, gir de lite synlighet utad, sier Hansen.

Gaver til kommunen

– Gjennom Edvard Munchs og Rolf Stenersens testamenter, eier vi en av verdens største samlinger fra en og samme kunstner, med mer enn 28.000 kunstverk bare av Munch.

Verkene av Munch kommer i tillegg til de 18.500 kunstverkene som utgjør Oslo kommunes kunstsamlinger.

– Utstillingsområdet i det nye Munchmuseet som åpner i 2020, vil være fem ganger så stort som dagens. Her vil vi ha kapasitet til å huse store innlånte utstillinger fra hele verden, i tillegg til at vi kan vise frem mye mer av Munchs egen kunst permanent, sier kulturbyråd Rina Mariann Hansen.

