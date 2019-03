– Ingen tjener på at folk føler seg lurt, sier byråd for byutvikling i Oslo, Hanna E. Marcussen (MDG).

Hun er fast bestemt på at Oslo ikke skal oppleve et nytt Lambda-sjokk: En situasjon der befolkningen etter sigende forventet et glinsende «lystårn», men fikk «en vegg av autovern», som det nye Munchmuseet er blitt kalt.