Maskinen i Florence & The Machine er som alltid et syn på scenen. Det dansende lange røde håret bak flagrende pudderrosa silke. Blonder av viktoriansk estetikk flyr frem og tilbake over scenen.

Det er Oslo Spektrum som huser denne giga-popstjernen i kveld. Og det er liksom det som er så fascinerende med kveldens kvinne.