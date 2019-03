Bokanmeldelse: Liza Marklund fornyer seg med vekslende hell

Gode, vibrerende tekster blir til i grensesnittet mellom det som sies og det som ikke sies, men som leseren selv inviteres til å fylle inn. Kunsten å fortelle er derfor på mange måter kunsten å være selektiv. Som garvet krimforfatter er nok Liza Marklund fullstendig klar over denne kreative tommelfingerregelen.

Ikke desto mindre er den iøynefallende svakheten ved hennes første forsøk utenfor krimsjangeren nettopp at hun overforteller historien sin. Dette og hint tilkjennes like stor betydning i en jevnt malende strøm av begivenheter, og et gjennomgående massivt detaljfokus trekker i samme litt tungpustede retning.