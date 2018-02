Da billettene til Eminems konsert på Voldsløkka i sommer ble lagt ut for salg, forsvant alle billettene til området på seks minutter. En del av dem ble solgt gjennom forhåndssalg til Obos-medlemmer dersom de brukte Obos’ eget kredittkort.

Det reagerer Forbrukertilsynet på. Nå har de sendt et brev til Obos der de peker på brudd på finansavtaleloven.

– Obos går ut og markedsfører at folk kan kjøpe Eminem-billetter med 20 prosent rabatt om de bruker Obos-kredittkortet. Det er fint for forbrukeren, men i en sånn markedsføring må de også være like tydelige på kostnader knyttet til å bruke kredittkortet, sier Forbrukertilsynets direktør Elisabeth Lier Haugseth.

At Forbrukertilsynet kritiserer Obos og deres praksis, betyr likevel ikke at det får noen konsekvenser for dem som har kjøpt billetter til Eminem-konserten i juni.

«Ikke påtrengende eller på annen måte uetisk»

I brevet til Obos ber de om at markedsføringen av kredittkortet endres eller fjernes innen 16. februar. Kommunikasjonsdirektør i Obos, Åge Pettersen, skriver i en e-post at de tar Forbrukertilsynets brev til orientering og vurderer hvordan de skal møte ønsket på en hensiktsmessig måte.

«I likhet med mange andre banker har vi ønske om en ren og oversiktlig forside, og har frem til nå vist priseksempel på landingssiden for det enkelte produkt. Vi påpeker at praksisen vår ikke er utenfor vanlig bransjepraksis, og mener den heller ikke er påtrengende eller på annen måte uetisk. Her er det liten bransjemessig veiledning å finne», skriver Pettersen.

Forbrukertilsynet har sendt en skjermpdump til Aftenposten som viser at det ikke informeres tydelig om vilkårene ved kredittkortbruken. Det er i ettertid blitt oppdatert.

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Obos skiller seg ikke ut

I Norge har 80 prosent minst ett kredittkort. 20 prosent av disse har kredittkortgjeld og gjennomsnittsgjelden på kredittkort er på 50.000 kroner.

For å kontrollere forbruksgjelden, tok Regjeringen grep. 1. juli i fjor tredde forskriften om markedsføring av kreditt i kraft. Da kom det blant annet et krav om at de eventuelle ulempene ved kredittkort – som høye renteutgifter om du betaler for sent – skal være like tydelige som de eventuelle fordelene.

– Vi kan ikke si at Obos skiller seg ut på dette området. Flere leverandører av kredittkort må sørge for å være tydelige, sier Haugseth.

– Er ikke de høye rentene og risikoen innforstått når man søker om kredittkort?

– Kanskje, men det er likevel et krav at godene ikke skal være tydeligere enn kostnadene. Den store veksten i kredittgjeld har vært utfordrende, og regjeringen ønsket å dempe veksten ved å stramme inn reglene.