Fem filmportretter av kontroversielle idrettsikoner

Sonja (2018)

«Tror du Sonja Henies mor elsket henne?», roper moren da Tonya Harding spør henne om hun elsker henne som datter i kinoaktuelle I, Tonya Harding. Det gjenstår å se om Anne Sewitskys biografiske portrett av Henie blir like mørkt som det av Harding. Den norske filmen med Ine Marie Wilmann i hovedrollen har ennå ikke hatt premiere, men forventningene er store. Isdronningen skildrer hvordan Sonja Henie i 1937 tar med seg hele familien til Hollywood. Hun hadde allerede vunnet elleve VM- og tre OL-gull i kunstløp, og i løpet av få år blir hun Hollywoods best betalte skuespiller. Den overgangen hadde sine omkostninger, og det er hva filmen handler om.

Cinematekene

Raging Bull (1980)

Kanskje tidenes mest kritikerroste portrett av en idrettsstjerne. Jake La Motta var på 50-tallet like mye kjent for sitt turbulente liv utenfor ringen som inne i ringen, og oppførte seg «som om han ikke fortjente å leve» (for å sitere Robert De Niro i hovedrollen). Raging Bull ble oppfattet som lite bemerkelsesverdig da den kom, men har vokst i status og regnes av mange kritikere som den beste ved siden av Taxi Driver i det profilerte samarbeidet mellom regissør Martin Scorsese og De Niro. Kanskje for første gang ble boksingen i ringen tilført en poetisk dimensjon, selv om den var aldri så brutal og blodig.

Sony Pictures

The Damned United (2009)

Brian Clough var strengt tatt ingen stor idrettsstjerne, men en av de mest kontroversielle og uortodokse trenerne og managerne i britisk fotballhistorie. Derfor er også dette portrettet, som The Crown-skaper Peter Morgan har skrevet, ganske ukonvensjonelt. Det omhandler Cloughs minst vellykkede periode som trener, for storlaget Leeds United i 1974. Vi ser forbausende lite fotball i filmen, og det er vanskelig å si om Michael Sheen i hovedrollen i det hele tatt har ballfølelse. Likevel blir vi revet med av det menneskelige dramaet rundt banen.

Michael Mann Production

Ali (2001)

Det beste portrettet av tidenes største idrettsstjerne er sannsynligvis dokumentaren When we were kings. Men dette fiksjonsportrettet, som utspiller seg i samme periode, utfyller dokumentaren med viktig kontekst. Det er en av Michael Manns mest undervurderte filmer og Will Smiths beste rolleprestasjon. Vi møter Cassius Clay før han konverterte til Islam og ble Muhammad Ali, fra kampen mot Sonny Liston i 1964 til den myteomspunne kampen mot George Foreman i Zaire i 1974. Det som gjør Smith riktig for rollen er at han i likhet med Ali ikke har en boksers ansikt, han er for pen og makter å gjenskape Alis grasiøse bevegelser og verbale vidd.

SF Norge

The Program (2015)

Denne dramatiseringen av Lance Armstrongs liv som idrettshistoriens største juksemaker er ikke regissør Stephen Frears beste film, og på noen måter er Alex Gibneys dokumentar om det samme å foretrekke. Men den effektive avkledningen av Armstrong og sykkelsportens kynisme gjør den til et viktig korrektiv til de fleste andre fiksjonsfilmer om idrettsstjerner. Gjennom en reporter ser vi hvordan vi alle, på sett og vis, var med på å bygge opp løgnen rundt Armstrong. Vi ville simpelthen ikke tro at han var en svindler, selv om mye talte for det, og Frears avslutter sterkt med Leonard Cohens kølsvarte hymne «Everybody knows» (that the deal is rotten…).