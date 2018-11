Aftenposten har i en serie artikler sett på hvordan gamle praktbygg i Oslo er i ferd med å tømmes, uten at det er tatt stilling til etterbruken. For blant andre Nasjonalgalleriet på Tullinløkka og Museet for samtidskunst på Bankplassen finnes det foreløpig ingen plan.

Det gjør det derimot for det tidligere Kunstindustrimuseet i St. Olavsgate, som skal bli en del av Edvard Munch Videregående skole.