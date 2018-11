Kulturminister Trine Skei Grande, Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo og Sparebankstiftelsens direktør André Støylen inviterte til pressekonferanse mandag ettermiddag for å fortelle om planene for videre bruk av Nasjonalgalleriet. Fortsatt skal det bli kunst i den ærverdige bygningen.

– Vi går nå i gang med et forprosjekt for å utrede mulighetene for å skape et åpent og levende hus med kunsten i sentrum, sa Karin Hindsbo.