– Da jeg så dokumentaren Making A Murderer, likte jeg den veldig godt. Men det var noen stemmer som manglet, sier regissør Shawn Rech.

Making a Murderer handlet om Steven Avery som ble dømt for voldtekt av Penny Beerntsen i 1985, selv om han hadde alibi. 18 år senere ble han sluppet fri og saksøkte fylket for at han ble uskyldig dømt.

I 2005 ble Avery arrestert igjen, denne gangen for drapet på Teresa Halbach. Politiets arbeid i saken var svært kontroversielt. Mistankene om falske anklager og planting av bevis haglet og engasjerte hele landet da saken pågikk.

Da historien ble fortalt i Netflix-dokumentaren Making A Murderer, traff den rett i hjertet på millioner av seere.

Nå, snart 33 år etter at Steven Avery ble arrestert for første gang, lager Rech serien Convicting A Murderer. Den skal ta med de stemmene som ikke var med i den første Netflix-suksessen.

Kunne ikke dele sin side av saken

– Ofte har ikke aktoratet mulighet til å fortelle mer enn de gjør på pressekonferansene. Mange av de involverte i saken kunne ikke eller ville ikke dele sin side av saken.

Før nå. På rollelisten i Rechs dokumentar står blant andre Andrew Colborn, én av politimennene som ledet etterforskningen, statsadvokat Ken Kratz og hovedetterforsker Tom Fassbender.

– En av nøkkelpersonene kunne ikke si noe om saken før han pensjonerte seg. Det skjedde for noen få uker siden. Andre kunne uttale seg, men de så at filmskaperne var veldig nær Avery-familien. De visste at filmfolkene hadde valgt side i saken.

Mange av disse nøkkelpersonene ble også utsatt for mye negativ oppmerksomhet etter Making A Murderer. Det motiverte dem til å fortelle sin egen versjon av saken.

– Jeg gikk til dem og lovet å være objektiv, forteller Rech.

Politiet i Manitowoc County

– Selv om du tar parti i en sak, må du få med alt

Å ta parti med én av partene i denne typen journalistikk, ser ikke Rech på som et stort problem i seg selv. Så lenge filmskaperne er ærlige om det.

Selv innrømmer han å ha tatt stilling for én side av saken i sin tidligere dokumentar: A Murder In The Park er en dokumentar Rech lagde i 2014. Den handler om en annen drapssak i USA og et spørsmål: Ble en mann ble uskyldig dømt?

– A Murder In The Park var positiv til politiet, så jeg tror det hjalp oss med å bygge tillit hos dem.

Convicting A Murderer er fortsatt tidlig i prosessen, og Rech ønsker ikke at serien skal ta parti i saken om Steven Avery.

– Selv om du tar parti i en sak, må du få med alt og la publikum bestemme selv. Det er noe kanskje halvparten av true crime-serier gjør.

Da Rech så serien selv, tenkte han at Avery kunne være skyldig.

– Men nevøen fikk jeg sympati for. Han er virkelig blitt utsatt for juridisk feilbehandling. Vi har intervjuet den opprinnelige advokaten hans, og det var rystende.

I september kommer Rech til Oslo for å vise de første klippene fra serien under Nordiske seriedager. Da tar han blant annet med klipp fra intervjuet med Len Kachinsky, advokaten til Brendan Dassey.

Fakta: Nordiske seriedager 2018 Nordiske Seriedager er en festival og konferanse som fokuserer på nordisk TV. Den varer i to dager, og i år er datoene 26. og 27. september. ​ Festivalen ble arrangert for første gang høsten 2016. Den er et samarbeid mellom Aftenposten, NRK, TV2 og Norsk filminstitutt.

Shawn Rech

– Mange dedikerer jo livet sitt til slike saker

Skaperne av den opprinnelige serien, Laura Ricciardi og Moira Demos, er ikke en del av dette prosjektet, og Rech har ikke vært i kontakt med dem i arbeidet med sin serie. Men han er svært takknemlig for det de har gjort for sjangeren.

– Salget av min første dokumentar skjøt fart etter Making A Murderer fordi alle lagde lister av andre filmer og serier som lignet. Jeg skylder dem mye for det.

Han lar seg fascinere av den enorme interessen rundt sjangeren.

– Mange anklager er kommet frem etter at den første serien kom ut. Mange amatørdetektiver og forumsbrukere dedikerer jo livet sitt til slike saker. Det blir så personlig for dem, det er helt utrolig.

– Folk vil bli veldig overrasket

Etter suksessen til Serial og Making A Murderer kom det en strøm av nye kriminalmysterier fra virkeligheten. Inntil videre er det lite som tyder på at interessen skal falme – og Shawn Rech tror at sjangeren fortsatt kan leve lenge.

– Det folk bryr seg om, er historier der mye står på spill. Få ting betyr mer enn en kamp for livet. Dessuten elsker folk å være kikkere – de får oppleve disse historiene uten at de faktisk trenger å gå gjennom alt selv. Jeg tror sjangeren er uuttømmelig.

Shawn Rech

Etter planen kommer Convicting A Murderer neste høst. Naturligvis kan han ikke dele de store avsløringene ennå, men han ser unektelig selvsikker ut idet han sier at det vil komme mange overraskelser.

– Jeg tror folk vil bli veldig overrasket over hvem som vil ha Brendan ut av fengsel og hvem som vil at han skal bli sittende inne. Og det er så anspent stemning mellom disse menneskene at jeg ikke fatter hvordan det hele kan være en konspirasjonsteori, sier Rech.