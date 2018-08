«I lost my f...... album. Help me find it». Det er teksten som står til instagram-videoen som ble lagt ut fra Trondheim noen timer etter konserten han hadde på Pstereo torsdag.

Kun iført redningsvest - som han fikk i bursdagsgave under konserten- og en boksershorts er det en sint Lil Pump som river ned glass og flasker fra et bord. Det gjør han mens han roper at han ikke kan finne albumet «Harvard Dropout», som etter planen skal være i salg i dag, på hans 18-årsdag.