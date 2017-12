178 personer i mediebransjen sier de er blitt utsatt for seksuell trakassering det siste halve året

Aftenposten i samarbeid med medier24. Les mer om samarbeidet her.

5700 med tilknytning til mediebransjen har svart på undersøkelsen. 178 personer i den norske mediebransjen sier de har opplevd å bli seksuelt trakassert i løpet av de siste seks månedene.

7,9 prosent av kvinner mellom 18 og 30 år sier de er blitt utsatt for seksuell trakassering det siste halve året.

Det kommer fram i undersøkelsen som er gjennomført av bransjeorganisasjonene Fagpressen, Landslaget for lokalaviser, Mediebedriftenes Landsforening, Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening.

Kjenner ikke rutinene

3 prosent av dem som har svart på undersøkelsen, sier de har opplevd seksuell trakassering det siste halve året.

Undersøkelsen viser ellers at unge kvinner, frilansere og midlertidige ansatte er mest utsatt. Medarbeidere opplever seksuell trakassering i større grad enn ledere, og redaksjonelt ansatte i større grad enn andre ansatte.

84 prosent av de 178 personene som har svart «ja», er kvinner. Snittalderen deres er 36 år.

16 prosent av de som har blitt utsatt for trakassering eller uønsket atferd, sier at de har varslet om hendelsene. Nær halvparten begrunner det med at de ikke mente det var noe å varsle om, men også frykt for konsekvenser, skam og skyld nevnes som grunner til ikke å si fra.

42 prosent svarer «vet ikke» på spørsmål om hvilke varslingsrutiner som gjelder i egen bedrift.

17 prosent utsatt for uønsket atferd

Undersøkelsen måler også uønsket seksuell atferd, som kommentarer, blikk, bilder eller tilnærmelser. 17 prosent sier de er blitt utsatt for slikt.

2,8 prosent har blitt utsatt for «uønskede seksuelle tilnærmelser eller forespørsler om seksuelle tjenester», viser undersøkelsen.

Undersøkelsen viser videre at det i stor grad er kolleger (42 prosent) eller ledere (23 prosent) i egen bedrift som står bak den uønskede seksuelle atferden.

Bransjen understreker at man ikke vet hvor mange som har fått undersøkelsen, og at det derfmed er vanskelig å tolke resultatene for bastant.

– Dette er en kartlegging, ikke et forskningsprosjekt. Fokuset på Meoo-kamnsjen kan også ha påvirket resultatene, uttalte assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening Reidun Kjelling Nybø på en pressekonferanse fredag morgen.

Det var i kjølvannet av den massive oppmerksomheten rundt #metoo-kampanjen og tilfeller av seksuell trakassering i mediebransjen, at medieorganisasjonene i november bestemte seg for å sende ut en omfattende undersøkelse om temaet.