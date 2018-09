Tjelta får prisen for rolleprestasjonen i filmen «Blindsone» i regi av Tuva Novotny, ifølge en pressemelding fra Norsk filminstitutt.

– Først og fremst er jeg jo ganske sjokkert over at dette var mulig, så jeg er nærmest målløs. Jeg er uendelig takknemlig og aldeles overveldet over å motta en slik utmerkelse blant filmer med skuespillerinner jeg beundrer så mye, sier Pia Tjelta og takker Novotny for muligheten.