Disse norske forfatterne er Norges nominerte til Nordisk råds litteraturpris

Eldrid Lunden er nominert for diktsamlingen Det er berre et spørsmål om tid og Jan Grue for selvbiografien Jeg lever et liv som ligner deres. En levnetsbeskrivelse.

Samiskspråklige Inga Ravna Eira er nominert for diktsamlingen Dette er ikke den jorda (Ii dát leat dat eana).

Flere får norske forfattere får nordisk anerkjennelse om dagen: Knausgård får Svenska Akademiens nordiske pris

Kalenderdikt

Lunden har gitt ut en rekke diktsamlinger og essaysamlinger og har mottatt blant annet Brageprisens hederspris for sitt virke.

Berit Roald / NTB scanpix

Hun er også Norges første professor i skjønnlitterær skrivekunst og har ledet forfatterstudiet i Bø i mange år.

Diktsamlingen Det er berre et spørsmål om tid er tilegnet Lundens ektemann gjennom 20 år som døde i 2014. Den er skrevet i de fire påfølgende årene og har fått sjangerbetegnelsen «kalenderdikt».

– Eldrid Lunden er kjent som en tverr poet. I høstens bok er hun også inderlig, skriver Ingunn Økland om boken.

Les hele bokanmeldelsen:

Muskelsykdom

Jan Grue jobber som professor ved Universitetet i Oslo. Han debutert i 2010 og har skrevet noveller, barnebøker, en roman og fagbøker. Jeg lever et liv som ligner deres. En levnetsbeskrivelse er en selvbiografi om livet som familiefar med en yrkeskarriere, men som også har en medfødt muskelsykdom og er rullestolbruker.

Ingar Storfjell

Aftenpostens anmelder skriver at Grue i boken «gjør det til et intellektuelt arbeid å forstå sin egen livssituasjon og kropp. Underveis henter han inspirasjon og sitater fra skjønnlitteratur, filosofi og eget fagfelt (spesialpedagogikk)».

Les bokanmeldelsen: Sobert og lattervekkende om sårbare kropper

– I denne boken finnes overhodet ikke ordet «funksjonshemmet». Da hadde jeg tapt, sier forfatter og professor Jan Grue om selvbiografen.

Les hele samtalen mellom Jan Grue og Finn Skårderud her: – Denne boken handler om å bli et menneske

– Jeg er en smule overveldet, skriver Jan Grue på Facebook etter at nominasjonen ble kjent:

Jeg er en smule overveldet. "Jeg lever et liv som ligner deres" er nominert til Nordisk råds litteraturpris. Det var så... Posted by Jan Grue on Thursday, February 21, 2019

Om klimaendringer

Inga Ravna Eira som bor i Karasjok, er nominert innenfor det samiske språkområdet.

Michal Aase / Davvi Girji

Forfatteren skriver nordsamisk og har gitt ut lyrikk, noveller og barnebøker. Hun har også arbeidet med performancekunst.

Diktsamlingen Ii dát leat dat eana (Dette er ikke den jorda) har klimaendringer som tema, og en sterk nærhet til naturen preger teksten.

Eiras diktfortelling handler om gudinnen Uksáhkás fortvilte rop til Solens barn eller jordens barn, som ikke lenger hører henne, skriver forlaget Davvi Girji.

13 nominerte

Tilsammen er 13 verk og forfattere nominert til årets pris. Vinneren offentliggjøres 29. oktober i Stockholm.

Fra Danmark er forfatterne Jonas Eika og Helle Helle nominert. Fra Finland Marianna Kurtto og Lars Sund. Grønland har nominert Pivinnguaq Mørch.

Fra Island er forfatterne Kristín Eiríksdóttir og Kristín Ómarsdóttir nominert og fra Sverige Isabella Nilsson og Sami Said.

I 2018 fikk den islandske forfatteren Audur Ava Olafsdottir prisen for romanen Ör (Arr).

Nordisk råds litteraturpris er blitt delt ut siden 1962. Den gis for et skjønnlitterært verk som er skrevet på et av de nordiske språkene. Prisen er på 350.000 danske kroner.