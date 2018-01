NRK med et av tidenes MGP-heat

I dag var det slipp av årets heat i den norske finalen i Melodi Grand Prix, og for et mannskap NRK stiller med på startstreken.

Alt i alt deltar ikke mindre enn fire tidligere vinnere av den norske MGP-finalen, samt en av verdens fremste hitmakere.

Den første er Stella Mwangi, som representerte Norge i 2011 med «Haba Haba». Hun kom seg imidlertid aldri til selve finalen i Düsseldorf etter at hun røk ut i semifinalen. Det gjorde imidlertid Aleksander Walmann, vokalist på fjorårets norske vinnerbidrag «Grab the Moment», som endte på en sterk tiendeplass i finalen i Kiev. I år står han på scenen igjen, og som i fjor er det Joakim With Steen som er låtskriver. Denne gangen skal imidlertid Walmann stå på scenen uten fjorårsmakkeren.

Den fjerde eks-vinneren som er å finne i årets felt er Kjetil Mørland. Sammen med Debrah Scarlett fremførte han «A Monster Like Me» i den internasjonale Eurovisionfinalen i Wien i 2015, som endte med en åttende plass.

Olav Olsen

Aldri igjen

Mest oppmerksomhet fikk selvsagt Norges fjerde Eurovisionvinner gjennom tidene, Alexander Rybak. Han tok en suveren seier med «Fairytale» i den internasjonale finalen i Moskva i 2009. Og selv om han den gang understreket at han aldri skulle delta i

MGP igjen som artist, stiller han altså til start i år.

– Ja, de ordene må jeg svelge i meg, med karamell og mye sukker på, innrømmer Rybak.

Han er fullt innforstått med at fallhøyden også er stor hvis han ikke skulle vinne den norske finalen. Det blir som å hoppe etter Wirkola når han selv er Wirkola.

Olav Olsen

– Jeg skjønner hva du mener. En ting er selve plasseringen i MGP, det er ti veldig gode låter. En annen ting er selve fremførelsen i Oslo Spektrum. Jeg er derfor nesten mer nervøs for hvordan sangen blir på scenen den kvelden enn selve resultatet, sier han.

Mye jobb

Stig Karlsen, musikkansvarlig og sjef for MGP i NRK, innrømmer at han måtte gå noen runder før Rybak sa ja til å delta på nytt.

– Det er vel ett års tid siden vi begynte å snakke sammen. Så det har vært noen runder, og han sa nei veldig tidlig. Men vi har truffet hverandre, vi har hørt på ulike ting. Men det handler alltid om låten, den må funke.

– Det er flere som har stor fallhøyde her?

– Ja, dette er derfor noe vi må snakke med dem om. Det er en realitet at det kun er én av ti som skal videre. Selv om Rybak går all in for å vinne dette, så må han samtidig kjenne på følelsen av at det er ni andre artister som også har sterke låter, sier Karlsen.

Seieren i Eurovision Song Contest førte til at Rybak ble en svært ettertraktet artist, ikke minst i den østlige delen av Europa. Det tror Karlsen Rybak kan dra nytte av, hvis han skulle vinne den norske finalen.

Olav Olsen

Blåser i janteloven

– Han er en veldig stor stjerne i Europa fortsatt. Han deltar på alle de store TV-showene og holder store konserter. Så han er en stor stjerne. Det er stas det, men nå er det ni andre sterke artister i denne finalen også da, sier Karlsen.

Fjorårets dua fra JOWST, Alexander Wallmann og Joakim With Steen frykter ikke noen gedigen nedtur hvis du ikke skulle klare å gjenta fjorårets seier.

– Det var veldig gøy i fjor da. Så var det jo et spørsmål om det var litt for nærmere, men vi er jo veldig glad i å lage musikk da. Samtidig er det en fantatisk plattform å vise frem denne musikken, sier Wallmann.

– Hvor mye har dere tenkt på den berømte fallhøyden?

– Ingenting. Både fjorårets og årets låt handler om janteloven, og janteloven sier at vi ikke bør være med i år igjen. Men det blåser vi i, sier With.

Årets toppnavn

Olav Olsen

Aftenpostens musikkanmelder Robert Hoftun Gjestad sier det er spennende at tidligere vinner Rybak er med igjen som artist.

– Han er en stor stjerne i det internasjonale Eurovision-miljøet, og vil få en del gratis gjennom den statusen, om han skulle vinne her. Å hente inn såpass mange tidligere vinnere virker selvfølgelig trygt, men er også litt kjedelig. Det er mer spennende med rene nykommere, som JOWST i fjor, sier Aftenpostens musikkanmelder, Robert Hoftun Gjestad.

Men hverken Rybak eller noen av de andre i årets MGP-sirkus kan likevel måle seg i popularitet sammenlignet med låtskriveren til Charla K: «Stop the music». Denne er skrevet av en verdens fremste hitmakere, svenske Per Gessle som vi kjenner fra Gyllene Tider og Roxette. Duoen ble dannet i 1986 og har solgt over 75 millioner plater i hele verden. Bandet har hatt fire førsteplasser på den amerikanske Billboard-listen, med låtene «The Look», «It Must Have Been Love», «Listen to Your Heart» og «Joyride».

LES OGSÅ: Per Gessle gjenforener Gyllene Tider

– Litt overraskende at alle låtene i år legger seg i det nokså rene pop-landskapet, MGP-finalen bruker å være mer variert. Men dette er jo NRKs strategi, for å få frem den gode poplåten. At en popsnekker av rang som Per Gessle dukker opp som låtskriver, er dessuten en artig bonus. Han kan faget, og det høres hos Charla K., sier han.

Olav Olsen

Disse deltar: