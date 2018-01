Teateranmeldelse: Dumphuskeshow som veksler mellom det poengløse og det gnistrende

1 2 3 4 5 6 Åpent forhold

Den siste halvtimen i dette rundt halvannen time lange showet – som egentlig er en nummerrevy – redder en særdeles ujevn kveld. Tekstene er skrevet av Steenstrup og Brungot selv, med tilskudd av regissøren Bjarte Hjelmeland, men kombinasjonen av manglende sluttpoeng og overdreven energi er ingen suksessoppskrift. Noen andre tekstforfattere kunne også ha gjort susen.

Kjemien mellom de to på scenen er velkjent fra TV, men skjerm og scene er også to forskjellige ting – noe så erfarne skuespillere vet godt. Det innledende nummeret, om hvordan alle som har gått teaterskole – og ingen hvilken som helst, men Teaterhøgskolen – vet å bruke skuespill som virkemiddel, er en utmerket demonstrasjon av falske følelser og setter mye av det etterfølgende i et pussig lys.

For eksempel lærer man vel diksjon på Teaterhøgskolen, også når dialekt er med i bildet? Skam-nummeret var uforståelig for de fleste ikke-trøndere.

Fakta: Åpent forhold Chat Noir

Med Henriette Steenstrup og John Brungot

Regi Bjarte Hjelmeland

Scenografi Lise Christensen

Koreograf Charlotte Øverland Våset

Kostymer Cårejånny Enderud

Musikalsk ledelse Stephan Gracia Slaaen

Produsert av Over Norge

Gluten og laktose

Her er gode parodier og helt unødvendig lytehumor, et plutselig veldig bra og litt deilig-på-kanten gluten-nummer, og en imaginær sau som kaller på sympati. Brungots parykkmisbruker på stigende rus er ikke ny, men takknemlig.

Omtrent midtveis er det hele blitt likegyldig julebordhumor, men så kommer altså sluttsekvensene som er verd hele kvelden og sier alt om hva Steenstrup og Brungot er gode for.

Henriette Steenstrups «Stjernekamp» er en overdådig audition fra en som absolutt aldri kunne tenke seg å delta, men som både TV-produsenter og musikalregissører burde kaste seg over.

Henriette kaster seg ut i alle sjangere, stemmen hennes er et vokalt trekkspill som favner «Mio babbino caro» med samme selvfølgelighet som «Nine to five», som wailer svart i «You gonna love me», skjelver fransk i Piafs «Je ne regrette rien» og går på tårekanalene i drømmesangen fra Le Miz. (Hører du, Atle Halstensen?)

Jarle Nyttingnes/Over Norge

Et vågestykke

John Brungots lavmælte monolog om den lille kreftsyke sønnen sin (som nå er stor og frisk!), er et vågestykke og et mesterstykke. Dette kunne blitt umåtelig kleint på revy, men blir i stedet en hjertevarm hyllest til menneskelig overlevelsesevne og vennskapets styrke. Dessuten rommer den gode råd til pårørende.

Når så Edel kommer inn etter dette, synker hjertet først langt ned i magen, før det spretter tilbake på plass igjen med humorens elastisitet. Edel har fått nok av #metoo, og hun er ikke den eneste. Det nummeret er også et vågestykke, og ett som står fjellstøtt.

Regissør Hjelmeland sørger for høyt tempo, scenografien består av enkel og elegant led-lyssetting, dertil kommer effektiv, men noe repetitiv showkoreografi. Et godt firemannsband med trøkk støtter hele veien. Fjern et par av de dårligste tekstene og fyll ut med bandet!