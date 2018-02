I april lanserer Trondheim kommune en egen palett med fargekoder til bruk for Trondheims befolkning. Det er det flere årsaker til, hevder fargeforsker Kine Angelo. Universitetslektoren ved institutt for arkitektur og teknologi ved NTNU har på oppdrag for kommunen utarbeidet veilederen som nå skal presenteres.

– Vi ønsker å gi folk eksempler på farger som allerede eksisterer i byen, som et grunnlag for å velge egne farger. Ved nybygg bør man spille på lag med eksisterende bebyggelse. Ellers kan eldre bygg gjøres skitne og shabby, eller nye bygg gjøres grelle eller unødvendig blasse og fremmede, sier hun.

Gult er ikke alltid gult

Fargepaletten er utviklet i et samarbeid med byantikvaren og byplankontoret i Trondheim, og tar utgangspunkt i fargene gult, rødt og grønt.

Bakgrunnen er også tendensen til at stadig flere velger å male husene sine grå, samtidig som det meste av ny arkitektur er hvit, sort eller grå.

– Hvis noen liker gule hus, så kan det likevel være vanskelig vite hvordan dette blir når du maler et stort hus i denne fargen. Det kan fort bli litt fargesterkt. Mange velger i stedet da å gå for grått, det er trygt. Derfor ønsker vi å rettlede folk innen fargebruk, tradisjonelle farger som er brukt i byen fra før, sier hun.

Røros, gamlebyen i Fredrikstad, Voss, Ny-Ålesund og Bergen har lignende fargeveiledere, men da med utgangspunkt i den historiske bebyggelsen. Den nye fargeveilederen i Trondheim skal dekke hele byen. På 1930-tallet hadde også byarkitekten i Oslo en egen fargeveileder. Malerikonservator og professor Jon Brænne mener alle norske byer burde hatt sin egen fargeveileder.

Den grå bølge

– Det er som alt annet innen byggfag, mange ønsker å gjøre det som er riktig. Selv om folk har gode intensjoner, så hjelper ikke det hvis de får dårlig veiledning. Derfor er det viktig at slike veiledere utarbeides av folk som kan fargebruk. Det vil bidra til å få bort mye av den håpløse fargesettingen, som heller ikke har noen historisk forankring, sier Brænne.

Selv om Norge nå er midt inne i en grå bølge, er ikke professoren plagsomt bekymret for at vi går mot en vedvarende grå-sort byggeskikk i de kommende årene.

– Trender endrer seg raskt, det har det alltid gjort. Fargene vil derfor komme tilbake, det er ingen vits på sutre. Dette blir folk lei av, så jeg er ikke så veldig bekymret, sier han.

Brænne mener farger bidrar til å skape glade mennesker. Derfor hadde han gjerne sett at arkitektene var mer vågale.

– All normal arkitektur tåler å bli lekt med, dessverre tør ikke arkitektene. Det finnes en del ferdigmateriale som er ferdig gjennomfarget, og det finnes ulike overflatebehandlinger av støp og metall, sier han.

Fargeveilederen som Byarkitekten i Oslo fikk utarbeidet på 30-tallet er ikke lenger i bruk. Byantikvar Janne Wilberg er likevel tilhenger av økt fargebruk i byene.

Vil fargelegge byene

– Vi kan ikke annet enn å oppfordre til å få den kolorerte byen tilbakelegge, ikke minst for å få frem et større mangfold i bygningsmassen. Den forgråingen vi ser nå er bare trist. Hjernen trenger stimuli. Farger bidrar til å gi hjernen vår impulser i positiv forstand, sier hun.

Byantikvaren har i dag en veileder for fargebruk på 1800-tallets murgårder. Den er basert på fargebruken i Kvadraturen og Grünerløkka. Wilberg tror likevel ikke det er realistisk å skulle utvikle en komplett veileder for all bygningsmasse i Oslo.

– Det er i dag rundt 140.000 bygninger i Oslo. Å skulle lage en veileder som skal dekke hele bredden i bygningsmassen og alle tidsepoker, både det som eksisterer og det som skal bygges, er kanskje vel ambisiøst, sier Wilberg,

Hun anbefaler likevel alle som i dag eier en jugendgård eller et funkishus til å tenke historisk fargebruk.

– Når folk tenker funkis, så tenker de hvit. Det er en historieforfalskning. Funksjonalismen opererer med en sterk fargepalett. Eksempelvis var den opprinnelige Ekebergrestauranten rød. Den skulle ha fargen etter jordsmonnet i Ekebergåsen, sier Wilberg.