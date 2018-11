Da det ble kjent at Coen-brødrene skulle lage The Ballad of Buster Scruggs, ble prosjektet omtalt som en TV-serie. Det er imidlertid blitt omformet til en westernfilm som består av seks novellefilmer, hver av dem på cirka 22 minutter.

Handlingsmessig er novellefilmene uavhengige av hverandre, men alle foregår i Ville vesten på 1800-tallet.