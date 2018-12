Sist ble det bråk i sosiale medier, men Paul Feig vil fortsatt lage filmer om kvinner «som også menn vil se»

– Jeg elsker å fortelle historier om kvinner, mest fordi de er blitt sørgelig oversett i mange år. Det er bedre nå, men tradisjonelt har det vært manko på roller som kvinnelige skuespillere virkelig kan sette tennene i og leke seg med, sier Paul Feig i Las Vegas.

Etter filmer som Bridesmaids, Spy og nyinnspillingen av Ghostbusters har Feig fått status som en slags uoffisiell talsperson for mannlige feministregissører i Hollywood. Andre allierte er Judd Apatow (Girls, Trainwreck), Jason Reitman (Juno Up in the Air, Young Adult) og Joss Whedon (Buffy, Dollhouse).