Dagens Næringsliv saksøker Retriever

DN mener dessuten Retriever driver med ulovlig distribusjon av medieinnhold, mediearkiv og medieanalyse av DNs innhold, ifølge Medier24.

– Vi mener Retriever har gått fra å være en medieovervåker til å bli en mediedistributør og nyhetsformidler. Retriever har utnyttet vårt innhold uten avtale og til egen vinning. De funn vi har avdekket, er alvorlige, og vi er overbevist om at det Retriever driver med, er en systematisk snylting på DNs materiale som er beskyttet av lov, skriver sjefredaktør Amund Djuve i DN i en e-post til Medier24.

Lange forhandlinger

Avtalen mellom de to selskapene opphørte i september i fjor, etter lange forhandlinger om å få på plass en ny avtale, og siden har det vært konflikt mellom de to partene.

Retriever, som er eid av nyhetsbyråene TT og NTB, mener DN nekter Retriever en ny avtale med like vilkår som konkurrentene.

– Som en følge av det har Retriever gått over til en form for medieovervåking som ikke krever avtale med DN. Denne formen er avklart rettslig og bygger på langvarig bransjepraksis. Vi beklager at det er oppstått en rettslig prosess, men føler oss veldig trygge på utfallet, skriver sjef Espen Viskjer i Retriever i en e-post til Medier24.

Rettsmøte i starten av desember

DNs søsterselskap Mynewsdesk er også en medieovervåkingstjeneste og en direkte konkurrent med Retriever.

Retriever mener DN driver et dobbeltspill for å sverte en konkurrent, og at de fremmer sine egne næringsinteresser, mens DN avviser at søksmålet har sammenheng med dette.

Det forberedende rettsmøtet finner sted i Oslo tingrett i starten av desember.