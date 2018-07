Journalistene Wa Lone (32) og Kyaw Soe Oo (28) tiltales etter Myanmars lov om statshemmeligheter. Loven forbyr å viderebringe informasjon som kan brukes mot staten eller regjeringen.

De to journalistene, som begge er myanmarske statsborgere, har erklært seg ikke skyldig. De sier at de kun har gjort jobben sin ved å dekke en massakre på rohingya-muslimer. De to jobbet med en sak om drapene på ti rohingyaer i landsbyen Inn Din under militæroffensiven i delstaten Rakhine i fjor høst.