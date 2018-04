Westworld-stjernen brettet ut voldtekt og mishandling. Én ting holdt hun likevel hemmelig - med god grunn

27. februar i år sto Westworld-stjernen Evan Rachel Wood (30) foran den amerikanske Kongressen og fortalte om seksuelle overgrep hun opplevde for noen år siden. Vitnesbyrdet var en del av en kampanje for å vedta en lov som vil gi overgrepsofre større rettssikkerhet.

Wood fortalte om en voldtekt i en bar. Hun gikk også i detalj om fysisk og psykisk mishandling som en tidligere kjæreste utsatte skuespilleren for i flere år. Han skal blant annet ha bundet, slått og voldtatt henne, i tillegg til å true 30-åringen på livet.

Det var rystende historier, men selv om Wood gikk til det skrittet å være ærlig om noe så privat, var det likevel én ting hun valgte ikke å avsløre. Mishandlerens identitet forble en hemmelighet.

– Tro meg, det er lite vi overgrepsofre vil mer enn å navngi gjerningspersonen, men det er ikke så enkelt. Det kan få store konsekvenser hvis det ikke blir gjort på riktig måte, fortalte Evan Rachel Wood til Aftenposten da vi møtte henne i Los Angeles.

Økende trend

At «outing» av overgripere kan få store konsekvenser, er det mange angivelige ofre for seksuelle overgrep som får kjenne på kroppen nå. I Sverige har det skapt store overskrifter at den kjente skuespillerinnen Cissi Wallin risikerer å bli straffeforfulgt etter at hun ble anmeldt for ærekrenkelser av sin påståtte voldtektsmann, den nå arbeidsløse Aftonbladet-journalisten Fredrik Virtanen.

I USA er ikke slike saker noe politiet vanligvis bryr seg med, men som privatperson står du fritt til å saksøke hvis noen anklager deg for forbrytelser av seksuell art uten at de samtidig går til politiet.

Chris Pizzello / TT / NTB Scanpix

Det er det stadig flere angivelige overgripere som benytter seg av, særlig blant studenter. På universiteter er det ikke så uvanlig å anmelde voldtekt til skoleledelsen istedenfor politiet. Førstnevnte kan velge å utvise elever eller nekte dem å ta eksamen som straff for brudd på skolens adferdsregler.

I løpet av de siste par årene er det blitt vanligere at angivelige overgripere svarer med å saksøke både skole og offer, melder Buzzfeed.

Trekker anmeldelser av frykt for søksmål

For menn som er blitt uskyldig anklaget for seksuelle overgrep, kan slike søksmål være eneste mulighet til å bli renvasket. Innimellom er det imidlertid ren taktikk for å skremme en anklager til taushet, og iblant holder det med et varsel om erstatningskrav.

– Jeg har hørt flere advokater snakke om hvordan trusler om slike søksmål er blitt strategi, fortalte advokat Brett Sokolow til Buzzfeed.

Han jobber for Association of Title IX Administrators, en organisasjon som jobber mot kjønnsdiskriminering i det amerikanske skolesystemet.

Advokaten kjenner til tilfeller der unge kvinner har trukket anklager om seksuelle overgrep, selv om de har bevis, av frykt for å bli saksøkt. For det kan fort bli en svært kostbar affære.

Kan bli forbudt

Advokatregninger alene kan komme opp i sekssifrede, om ikke syvsifrede beløp. En anonym student Buzzfeed snakket med, hadde brukt nærmere 200.000 kroner på rettshjelp, etter at hennes eksmann ville ha erstatning for ærekrenkelser og tapt arbeidsinntekt. Bakgrunnen var at hun anklaget ham for voldtekt.

I delstaten Louisiana jobber man nå for å vedta en ny lov som skal forby muligheten for søksmål før man har kommet til bunns i anklagen.

– Målet med søksmålene er å ruinere voldtektsofre. Man saksøker for å straffe og true folk til taushet, slo senator J.P. Morell (D) fast, ifølge nyhetsbyrået AP.

Han mente at særlig velbeslåtte overgripere bruker søksmål som våpen. Lovforslaget er i skrivende stund til behandling.

For amerikanske universiteter og colleger er også slike rettstvister et gedigent pengesluk. Fagbladet The Chronicle of Higher Education melder at forekomsten av søksmål fra studenter anklaget for seksuelle overgrep, er blitt vanligere de siste årene. Hver sak koster skolene i snitt over 1,5 millioner kroner, ifølge fagbladet.

Hollywood vs. mannen i gata

I kjølvannet av #metoo-bevegelsen har det imidlertid vært få slike søksmål i Hollywood. Det er flere grunner til at høyprofilerte menn ikke tyr til slik taktikk i et forsøk på å redde ansikt og karrière.

Den åpenbare grunnen kan være at påstandene er sanne, slik at man naturligvis stiller svakere. I tillegg skiller amerikansk rett mellom offentlige personer og «vanlige» mennesker. Offentlige personer må ikke bare bevise at påstandene er løgnaktige, men også underbygge at de er ondsinnede og ytret med et ønske om å skade. Det er som regel veldig vanskelig, og i tillegg kan en slik rettssak oppleves som svært invaderende.

– For å motbevise anklager om trakassering og overgrep har man kun sannheten å forsvare seg med, noe som gjør at man ofte må la domstolen grave i ens privatliv. Det er det mange kjendiser som ønsker å unngå, forklarer advokat Jacquelynn Lizarraga Hansen overfor Aftenposten.

Det er for øvrig ikke bare personer anklaget for seksuelle overgrep som går til sak mot sine anklagere, innimellom er det omvendt. I forrige uke ble det kjent at Laurie Dhue, et tidligere nyhetsanker hos Fox News, saksøker Bill O’Reilly for ærekrenkelser etter at han nektet for å ha trakassert henne. O’Reilly fikk sparken fra Fox etter at flere kvinner sto frem og anklaget TV-stjernen for en rekke tilfeller av upassende oppførsel. Dhue mener han sådde tvil om hennes journalistiske integritet ved å kalle henne en løgnhals, og hun er den fjerde kvinnen i rekken som saksøker O’Reilly på lignende grunnlag.

Richard Drew / TT / NTB Scanpix

Kjemper fremdeles

Privatpersoner som saksøker, har det litt enklere enn kjendisene, de må «bare» bevise at påstandene er usanne, og at de har ødelagt ens gode navn og rykte. Men siden seksuell trakassering ofte skjer uten at andre enn angivelig overgriper og offer er til stede, blir det gjerne ord mot ord.

– Da kommer spørsmålet om troverdighet inn i bildet. Om saksøker virker troverdig, kan det bli tungen på vektskålen, forteller advokat Hansen.

Så hvis Evan Rachel Wood til slutt velger å navngi sin overgriper, og vedkommende går til sak, vil det med andre ord være en fordel for henne om personen er en av hennes berømte ekskjærester. Men så langt har skuespilleren ingen slike planer, og hun angrer heller ikke på det valget.

– Jeg følte at det ble feil å avsløre navnet da jeg vitnet foran Kongressen, fordi det hadde tatt oppmerksomheten vekk fra budskapet mitt. Den dagen handlet om å fortelle min historie, det var mitt vitnesbyrd om hva slik mishandling gjør med deg som menneske. Men tro du meg, i mitt sinn og i mitt hjerte konfronterer jeg overgriperne hver eneste dag. Min kamp har så vidt begynt.