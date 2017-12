Samme dag forsvinner nemlig 4, P5, P7, Radio Norge og andre store reklamekanaler fra hele FM-nettet rundt Oslo-fjorden.

En omstridt del av DAB-innføringen er at kommersielle FM-sendinger ikke lenger tillates i de største byene, av konkurransehensyn. Derfor må Radio Metro, på fredag klokken 10, skru av FM-senderen som står i Oslo. Det samme gjelder for søsterkanalene The Beat og Radio Rox.

Norges tredje største aktør

Alle tre eies av selskapet 21st Venture, som er Norges tredje største aktør i det kommersielle radiomarkedet. At hovedkonkurrentene nå velger å bli heldigitale, gjør plutselig selskapet til landets aller største – på FM:

Rett utenfor Oslos kommunegrense fortsetter nemlig reklamesendingene til Radio Metro og The Beat. Tilbudet omfatter døgnkontinuerlig FM-radio i blant annet Frogn, Ås, Vestby, Lillestrøm, Drammen, Kongsberg, Rikerrike, Lillehammer, Hamar, Gjøvik og store deler av Østfold.

Har gledet seg i flere år

Salgs- og markedsdirektør Hilde Apneseth sier at hun har gledet seg til konkurrentenes FM-slukking i flere år:

– Fra og med fredag blir Radio Metro den desidert største kommersielle radiostasjonen på FM i Norge. Etter at NRK i september forlot FM på Østlandet, har kanalens ukentlige lytting økt med nesten 34 prosent. Tallet er overraskende høyt. Nå når også de kommersielle rikskanalene slukker FM-senderne, blir jeg enda gladere. Et ekstra spenningsmoment er mottagerforholdene inne i Oslo.

– Hvordan da?

– Med bedre plass i FM-nettet er det all grunn til å tro at senderne utenfor sentrum får større dekningsområde.

48 prosent flere lyttere

– Hvordan er erfaringene ellers i landet?

– Særlig i bil er DAB-dekningen dårlig. For tiden opplever alle lokale FM-sendinger god lytterøkning. I Hedmark og Oppland forsvant alle riksdekkende FM-kanaler i juni. Så langt har Radio Metro alene fått 48 prosent flere lyttere der. Fremover skal vi satse enda sterkere på nyheter og trafikk. Jo, på fredag blir det feiring. At hovedkonkurrentene forlater FM, fortjener en liten fest! erklærer salgs- og markedsdirektøren.

De kommersielle FM-senderne i landets største byer må stenge etter pålegg fra myndighetene. Norsk Lokalradioforbund har anket saken inn for EFTA-domstolen i Brussel, der den nå er til behandling.