Mann stormet scenen og rappet mikrofonen til britiske SuRie

Akkurat i det den britiske artisten SuRie var i gang med sin fremføring av låten «Storm», ble hun overrumplet av en mannsperson som kom stormende opp på scenen. Før sikkerhetsfolkene klarte å få tak i ham, klarte vedkommende å rive mikrofonen ut av hendene hennes.

Dette er ikke første gang noe sånt skjer. Under fjorårets finale skjedde noe av det samme. Mens 2016-vinner Jamala var på scenen i pausen spratt en mannsperson opp på scenen med det australske flagget rundt skuldrene og viste rumpa.

– Svært pinlig

For arrangøren av årets finale er dette utvilsomt svært pinlig, om mulig verre i år enn tidligere.

– Det er en security-skandale at dette er mulig. Det er nemlig masse sikkerhets-mennesker her, sier Morten Thomassen, president i den norske Melodi Grand Prix-klubben.

Ifølge BBC skal mannen som kom opp på scenen ha ropt «Nazis of the UK media, we demand freedom».

Den europeiske kringkastingsunionen skriver i en pressemelding nå i kveld at mannen som stormet scenen er tatt hånd om av politiet. De melder videre at SuRie er blitt tilbudt å fremføre nummeret sitt på nytt helt til slutt.

Skal vi imidlertid tro den britiske kommentatoren Graham Norton, så kommer ikke det til å skje. På Twitter skriver han at SuRie skal ha blitt tilbudt fremføre låten på nytt. Den britiske artisten og hennes team er imidlertid så fornøyd med sin fremføring at de har takket nei til dette.

– Det er det en god grunn til, tipper jeg. De satser på de sympatistemmene de kan få etter dette stuntet. Hadde de gjennomført låten på nytt ville det blitt veldig klart hvor svak den låten egentlig er, sier William Lee Adams, grunnlegger og redaktør av Wiwibloggs.com, verdens største nettsted for eurovisionfans med 2,8 millioner følgere.

Han karakteriserer det som en skandale at den Europeiske kringkastingsunionen, EBU ikke har lært av de to forriggående tilfellene.

– De har ikke lært leksen sin etter det som skjedde tidligere. En ting er at de utsetter artistene for en fare, med vedkommende artist får også hele fremføringen sin ødelagt. Og ikke minst de 7–8 landene som følger etter. Det var ikke en journalist som fulgte med på de landene, alle var opptatt av den skandalen, sier Lee Adams.

Samtidig førte stuntet til at Storbritannia gjorde et byks på oddslistene, fra 22 til sjetteplass etter at mannen stormet scenen.

Britiske medier melder at artisten taklet opptrinnet bra.

Eurovision have said that SuRie is "OK" after someone invaded the stage during her performance tonight #Eurovisionhttps://t.co/EImtu61CiB pic.twitter.com/ljRjRT8kq5 — WalesOnline (@WalesOnline) May 12, 2018

Fikk mye ros

– Da engelske Surie kom til green-room kom mange artister bort til henne og ga henne klemmer, forteller Morten Thomassen.

Folks, this is the latest on the SuRie situation. “SuRie was offered the option to perform again by the EBU. SuRie and her team are extremely proud of her performance and have together decided that there is absolutely no reason to perform the song again.” — BBC Eurovision🇬🇧 (@bbceurovision) May 12, 2018

Under den internasjonale finalen i Telenor Arena i 2010 lurte den kjente «Streakeren» Jimmy Jump seg opp på scenen under Spanias bidrag, «Algo Pequeñito».

– Jeg ble ganske redd. Det var helt ute av mitt hode at noen skulle ta seg opp på scenen. Jeg ble redd for at han kunne komme til å skade noen. Da jeg etter hvert skjønte at han var ufarlig, så ble jeg bare mektig irritert, sa Jon Ola Sand til Aftenposten etter den episoden. Den gang var han sjef for den norske finalen. I dag er han toppsjef for Eurovision Song Contest i EBU.

Kallestad, Gorm / SCANPIX

Da den spanske artisten Daniel Diges fremførte Algo Pequenito for andre gang, etter at alle de andre numrene var gjennomført, var det først gang at et land fikk opptre på nytt siden Eurovision startet opp i 1958.