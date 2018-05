Akkurat i det den britiske artisten SuRie var i gang med sin fremføring av låten «Storm» ble hun overrumplet av en mannsperson som kom stormende opp på scenen. Før sikkerhetsfolkene klarte å få tak i han, klarte vedkommende å rive mikrofonen ut av hendene hennes.

Dette er ikke første gang noe sånt skjer. Under fjorårets finale skjedde noe av det samme. Mens 2016-vinner Jamala var på scenen i pausen spratt en mannsperson

opp på scenen med det australske flagget rundt skuldrene og viste rumpa.

– Dette en skandale og på linje med Jimmi Jump i Oslo i 2010, sa Morten Thomassen i den norske MGP-klubben den gang.

– Svært pinlig

For arrangøren av årets finale er dette utvilsomt svært pinlig, om mulig verre i år enn tidligere.

– Det er en security-skandale at dette er mulig. Det er nemlig masse sikkerhets-mennesker her, sier Thomassen etter det som skjedde i år.

Det samme skjedde i Oslo under den internasjonale finalen i Telenor Arena. Den gang lurte den kjente «Streakeren» Jimmy Jump seg opp på scenen under Spanias bidrag, «Algo Pequeñito».

– Jeg ble ganske redd. Det var helt ute av mitt hode at noen skulle ta seg opp på scenen. Jeg ble redd for at han kunne komme til å skade noen. Da jeg etter hvert skjønte at han var ufarlig, så ble jeg bare mektig irritert, sa Jon Ola Sand til Aftenposten etter den episoden. Den gang var han sjef for den norske finalen. I dag er han toppsjef for Eurovision Song Contest i EBU.

Det er uvisst om mannen er identisk med Jimmy Jump, selv om mannen som stormet scenen var utstyrt med Jumps karakteristiske røde nisselue, et kjent katalansk nasjonalsymbol.. Jimmy Jump er en selger fra Barcelona som har gjort det til en livsstil å utføre spektakulære og uventede opptredener under store arrangementer.

Spørsmålet er om den britiske artisten SuRie får opptre på nytt. Det fikk

– Tror nok det vil skje hvis BBC klager og EBU aksepterer klagen, sier Morten Thomassen,.