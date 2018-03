«Manus om anus» fremkaller både latterhikst og gremmelse

Manus om anus

Kaveh Rashidi og Jonas K. Bergland

Med Manus om anus ønsker fastlegene Kaveh Rashidi og Jonas K. Bergland å være siste par ut som skriver medisinsk popkulturelt oppslagsverk om undervurdert kroppsdel med en boktittel som rimer. For når man har kommet til anus, er man liksom kommet til enden.

Det er en etter hvert godt opptråkket sti de to legene har valgt. Den der sjarmerende mennesker med medisinsk utdannelse nerder i bokform om sin favorittkroppsdel – og vinner kronprins Skavlan og halve kongeriket.

Hvor lander så Rashidi og Bergland? Det blir drøyt, det indikerer allerede kapittelinndelingen, fra «Anusens oppstandelse» til «Når anus blir din død». Det blir endog grafisk. Både fordi Bergland selv har illustrert boken med sin gutteaktige Mad-influerte strek, men også fordi alt relatert til anus er, vel, analt. Men hva vil de med denne boken, annet enn kanskje å tjene noen kroner? De sier det så fint selv:

«Og det er ikke bare fravær av plager i anusen som er viktig, men også alt det gode som potensielt har sitt utspring fra rumpehullet. Din anus er full av seksuelle muligheter og spennende mystikk.»

Skammen rundt anus

Bokens misjon er altså ikke bare å gi deg festlige fakta, som at man i England i 1811 trodde man kunne redde folk fra drukning ved å blåse røyk inn i anus, eller at kong Ludvig den 14. ikke kunne ri hest på grunn av analfistel.

Boken vil også fjerne skammen rundt det å snakke om anus generelt og anuskos spesielt. Bergland og Rashidi er ikke bare opptatt av å fremsnakke akkurat denne formen for sex, de tar også et politisk standpunkt for homofiles rettigheter i boken. Det er supert!

Et eksempel er beskrivelsen av enkelte muslimske lands praksis med tvungen analundersøkelse, for å avsløre homofili: «Ikke bare er en undersøkelse av anus svært lite nyttig for det komplekse emosjonelle rundt seksualitet og legning, men selve anus kan heller ikke snakke og derved gi små tips til undersøkeren om hva som har foregått der i det siste.»

Prostataorgasme

Legene, som er så politisk korrekte i resten av boken, kunne nevnt at selv om alle kan ha kos med sin anus, så er det et faktum at det er mannen som har den største fysiske fordelen av anal penetrering og kan få prostataorgasme. Dette er win-win for menn som har sex med hverandre, og hurra for det. Forfatterne byr på åpenhet og praktisk informasjon, men det mangler refleksjon rundt den enorme økningen av søk på analsex på nettsteder som Pornhub, og hva det fører til av press på unge kvinner.

En ting man kan elske med denne boken, nå som meslinger er tilbake, er Rashidi og Berglands nådeløse oppgjør med kvakksalvere, anusblekere og vaksineskeptikere: «Det eneste kjipe med vaksinen, som med alle vaksiner, er at den er produsert av Illuminati og gjør CIA i stand til å kontrollere tankene dine.» Dette er god humor.

Gjentatte ganger pirker de også borti analrelaterte sykdommer som behandles i Norge og lett kunne blitt behandlet i fattige deler i verden: «Men du vet hvordan det er, vi bor i Norge, så vi tåler så inderlig vel den hiv som ikke rammer oss selv.»

Kontrasten er stor til enkelte slentrende henvisninger til dødsfall ved fisting og nettsider om dyremishandling. Sånt er helt katastrofe å «tøffe seg med», og dette gjør at boken taper seg underveis.

Til å være svært så grov i kjeften til tider, er det mest av alt to samfunnsengasjerte leger vi har å gjøre med. Dette glødende engasjementet håper jeg de kommer til å gjøre mer ut av. Det er her oppfølgermaterialet deres ligger.