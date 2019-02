«Musikkens Oscar» kalles Grammy-prisene, og nå står det svære showet i Staples Center i Los Angeles for døren for 61. gang.

Det deles ut priser i 84 klasser. Blant de håpefulle som skal bite negler, er – nok en gang – lydtekniker og produsent Morten Lindberg.

Med sin personlige nominasjon nummer 25 og 26 «konsoliderer Lindberg sin posisjon som verdensrekordholder i klassen «flest Grammy-nominasjoner uten seier», heter det i programmet fra Grammy-arrangørene.

I fjor var han representert med hele fire nominasjoner uten å nå opp. I år er han nominert for sitt arbeid med to plater; Det Norske Jentekors Folketoner og Henning Sommerros Ujama & The Iceberg i klassen «Best Immersive Audio Album».

Nytt album fra Ariana Grande anmeldt: Et popkulturelt ikon av sjelden størrelse akkurat nå

Opptak i kirker og konserthaller

«Immersive» kan oversettes med «oppslukende» eller «altomsluttende». Lindberg gjør helst sine opptak i Nidarosdomen og andre store kirkerom og konsertsaler. Han har arbeidet med både samtidsmusikk, klassisk musikk, folkemusikk og jazz og vunnet internasjonalt ry i musikkretser.

Aftenposten intervjuet Skien-mannen Lindberg i 2014 da han fortsatt «bare» var nominert 17 ganger til Grammy-pris med sitt produksjonsselskap Lindberg Lyd og plateselskapet 2L.

«Egentlig tror jeg ikke vi får prisen i år heller, for å være ærlig, og dessuten er dette blitt en greie for oss nå. Vi håper å runde 20 nominasjoner først, men en dag skal vi da få den prisen», sa Lindberg.

Aftenposten har i helgen ikke oppnådd kontakt med den nominerte – og vet følgelig lite om hvor spent han er akkurat i år.

Andsnes nominert for 10. gang

Lindberg slipper å være eneste norske deltager. Pianist Leif Ove Andsnes er nominert i kategorien «beste kammermusikk», sammen med canadiske Marc André Hamelin med verket «Stravinsky: The Rite Of Spring, Concerto For Two Pianos».

Dette er Andsnes’ tiende nominasjon, men heller ikke han har noen seier så langt.