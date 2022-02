Post Malone skal skape fest for 50.000 i juni på «sommerens største konsert i Norge»

Post Malone setter i juni kursen for en grønn slette midt i Oslo – for å skape fest for 50.000 publikummere under éndagsfestivalen Oslo Sommertid.

Post Malone er dobbelt norgesklar i juni.

– Post Malone er en av de mest populære artistene i verden. I tillegg er liveshowene hans spektakulære og stappfulle med hits. Dette vil være Norges største konsert i sommer. Han er kjent for å få publikum i sin hule hånd med sin litt nerdete og sjarmerende fremtoning, sier Mark Vaughan, ansvarlig arrangør i All Things Live, om arrangementet 24. juni.

Stedet er Voldsløkka i Oslo, der Oslo Sommertid gikk av stabelen første gang i 2017 med Marcus & Martinus som headlinere foran 35.000 publikummere, fulgt av Eminem i 2018 – med rekordartede 55.000 tilskuere til stede. 2020-utgaven med Taylor Swift og Kendrick Lamar ble koronaavlyst.

Men sommeren 2022 er det Post Malone som rykker inn – ifølge pressemeldingen med «et sceneshow uten sidestykke og en settliste stappfull av megahits». Den norske storkonserten blir starten på hans Europa-turné.

– Dette er akkurat det et nyåpnet Oslo trenger: En enorm feiring og fest, sier Peer Osmundsvaag i All Things Live til NTB, og lover mange flere artister på scenen under Oslo Sommertid i tillegg til det store amerikanske trekkplasteret.

Post Malone skal etter planen også innta Koengen i Bergen 28. juni på en annen éndagsfestival, Bergen Calling, som ble utsatt fra 2021.

«Posty», som fansen kaller verdensstjernen fra Texas, fikk sitt gjennombrudd med låten «White Iverson» – som faktisk var hans debutsingel – i august 2015.

Siden har det fulgt på med sanger som «Congratulations», «Rockstar», «Psycho», «Sunflower» og nå senest «Motley Crew». Ifølge Wikipedia har han sluppet 34 singler, hvorav 12 som featured. Det har vanket tre studioalbum, «Stoney» (2016), «Beerbongs & Bentleys» (2018) og «Hollywood's Bleeding» (2019), og sies å være på vei med nummer fire i år under tittelen «

Det har gitt Post Malone mer enn 430 millioner avspillinger bare i Norge, og milliarder på verdensbasis, ifølge pressemeldingen. Det har også gitt ham et utall prisnominasjoner – deriblant ni til Grammy – og totalt tre American Music-priser, ti Billboard-priser og én MTV Video Music Awards.

Billettsalget til Oslo Sommertid starter 10. februar.