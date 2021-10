Filmfotograf skutt og drept på Alec Baldwin-innspilling i USA

En filmfotograf døde etter at skuespilleren Alec Baldwin avfyrte skudd under en filminnspilling. Det skal være snakk om et uhell.

Alec Baldwin under Emmy-prisutdelingen i 2017.

22. okt. 2021 06:56 Sist oppdatert nå nettopp

En filmfotograf er død og regissøren er skadd etter å ha blitt skutt under innspilling av Alec Baldwins film Rust. Dette skjedde torsdag på filmsettet i delstaten New Mexico.

Baldwin utløste skuddene, opplyser politiet.

Den 42 år gamle filmfotografen Halyna Hutchins ble sendt til sykehus. Der ble hun bekreftet død. Den 42 år gamle regissøren Joel Souza er sendt til sykehus der han får akuttbehandling. Det opplyser politiet i Santa Fe i New Mexico ifølge Deadline.com.

De skriver at politiet i Santa Fe bekrefter at Alec Baldwin tømte rekvisittpistolen som drepte Hutchins og skadet Souza. Dette skjedde på settet under innspillingen western-filmen Rust i New Mexico.

Foreløpig omtales Souzas tilstand som ukjent.

Politiets talsmann Juan Ríos opplyser at de forsøker å finne ut om hendelsen var en ulykke.

Det er ingen siktelser i saken og etterforskningen er åpen, påpeker polititalsmannen i en pressemelding.

En etterforskningskilde sier til avisen Santa Fe New Mexican at 63 år gamle Baldwin, som er filmens produsent, er blitt avhørt.

En fotograf og journalist fra avisen så Baldwin gråtende, skriver avisen.

– Han kom frivillig forlot bygningen etter at han var ferdig med avhøret, sier en talsperson for politiet til AFP.

En talsperson for Baldwin har sagt at ulykken skjedde som følge av at et våpen med løsskudd som brukes i innspillingen, ble avfyrt ved en feiltakelse.

Produksjonen av westernfilmen «Rust» er blitt midlertidig stanset som følge av hendelsen torsdag.

En talsperson fra Rust sier ifølge Holywood Reporter følgende i en uttalelse:

– Hele rollebesetningen og mannskapet har blitt fullstendig ødelagt av dagens tragedie, og vi sender våre dypeste kondolanser til Halynas familie og kjære. Vi har stoppet produksjonen av filmen i en ubestemt periode og samarbeider fullt ut med Santa Fe politidepartementets etterforskning. Vi vil tilby rådgivningstjenester til alle som er knyttet til filmen mens vi jobber med å bearbeide denne forferdelige hendelsen.

Holywood Reporter skriver at skyteulykker på filmsett i Holywood er ekstremt sjelden. Men i 1993 ble Brandon Lee, sønnen til Bruce Lee, ved et uhell skutt og drept på settet til filmen The Crow. Da var det en annen skuespiller som skjøt en pistol som var forberedt på en feilaktig måte.

Filmfotografen Hutchins er fra Ukraina. I 2019 ble hun omtalt som en kommende stjerne av American cinematographer magazine.