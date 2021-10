TV-anmeldelse av «Shtisel»: Fremragende og originalt

Hvem skulle trodd at en såpeserie om en ortodoks jødisk familie er blant det ypperste Netflix har å by på for tiden?

Serien følger tre generasjoner i en ultraortodoks familie: Akiva (Michael Aloni), Elisheva (Ayelet Zurer), Nukhem (Sasson Gabay) og Giti (Neta Riskin).

Erlend Loe

Nå nettopp

De aller fleste TV-serier er plottdrevne øvelser i få tiden til å gå uten at folk slår av eller finner noe annet å se på. Selv har jeg store problemer med tålmodigheten når jeg for hundrede gang forsøker å se serier hvor jeg har sett varianter av alle scenene før.

I samme øyeblikk som jeg merker grepene som er tatt for at jeg ikke skal kjede meg, begynner jeg å gjøre nettopp det. Så oppdaget jeg Shtisel.

