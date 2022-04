Tre av ti nordmenn mener det bør være lov å brenne religiøse symboler

Synet på hvor skadelige ytringer kan være, splitter befolkningen. Det viser en ny undersøkelse fra Institutt for samfunnsforskning.

Kari Steen-Johnsen og Audun Fladmoe ved Institutt for samfunnsforskning er to av forskerne bak boken «Ytringsfrihet i en ny offentlighet».

25. apr. 2022 23:16 Sist oppdatert nå nettopp

Debattene om ytringsfrihet handler ofte om i hvilken grad ytringer kan skade. Den ene siden mener at visse ytringer må begrenses for å beskytte minoriteter. Den andre mener at ytringsrommet må være så vidt som mulig.

Nå har Institutt for samfunnsforskning på oppdrag av Fritt Ord kartlagt hvilken posisjon nordmenn inntar i dette spørsmålet. Boken «Ytringsfrihet i en ny offentlighet» beskriver befolkningens holdninger til ytringsfriheten.