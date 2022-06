Stjerneforfatter mener Norge bør lære av hennes kultur: – Vi har flytende kjønnsidentiteter

Den grønlandske forfatteren Niviaq Korneliussen tror Grønland var mer åpensinnet før skandinavene ankom. Hun mener de er for opptatt av permanente merkelapper: – Hva om jeg våkner om fem år og er mann? sier hun.

Forfatter Niviaq Korneliussen mener det er på sin plass at flere øyne rettes mot Grønland.

– Når jeg møter unge dansker på skoler, vet de ingenting, sier grønlandske Niviaq Korneliussen på perfekt dansk.

Den prisvinnende forfatteren sjokkeres stadig over hvor lite skandinaver kan om Grønland. Den tidligere danske kolonien, som fremdeles er del av det danske kongeriket, har mye å lære bort til resten av Norden, ifølge Korneliussen.

Det til tross for store sosiale problemer, som høye selvmordstall. Noe den populære danske TV-serien «Borgen» nylig tematiserte. Korneliussen mener det er på sin plass at flere øyne rettes mot Grønland.

Fakta Niviaq Korneliussen Født 1990 i den sydgrønlandske byen Nanortilak. Bor i dag i hovedstaden Nuuk.

Skriver på grønlandsk og dansk. Hun utga sin første roman, Homo Sapienne, i 2014 (på norsk i 2019, Cappelen Damm).

Hennes andre roman, «Blomsterdalen», ble tildelt Nordisk råds litteraturpris 2021. Hun vant Bjørnsonprisen 2022 for å løfte frem samfunnsproblemer gjennom skjønnlitteraturen. Vis mer

Importert homofobi?

Korneliussen mener grønlendere har et særegent syn på seksualitet. I fjor ble hun tildelt Nordisk råds litteraturpris for «Blomsterdalen» (2020). Der møter leseren både homofile og transpersoner. Romankarakterene opplever lite motstand fra det grønlandske storsamfunnet.

Fra 2010 har Pride i hovedstaden Nuuk samlet store folkemengder. I 2016 fikk likekjønnede par på Grønland gifte seg og adoptere. Da fikk også transpersoner retten til å skifte juridisk kjønn, uten å måtte gjennomgå medisinsk behandling.

Det som finnes av homofobi i landet, mener Korneliussen er importert av skandinavene. Allerede på starten av 1000-tallet begynte utvandrede nordmenn å kristne Grønland. Som underlagt Norge og senere Danmark mistet Grønland sin tradisjonelle spiritualitet.

– Før vi ble kolonisert, var par av samme kjønn som bodde sammen en del av befolkningen, sier Korneliussen og smiler. Aftenposten treffer henne i Lillehammer.

Niviaq Korneliussen mener grønlendere har et annet forhold til tid: – Man tar det som det kommer på Grønland.

– Veldig flytende seksualiteter

Den tradisjonelle spiritualiteten på Grønland er naturbasert, forteller Korneliussen. Sentralt står oppfatningen om at ting er foranderlige.

– Det henger sammen med at vi har veldig flytende seksualiteter og kjønnsidentiteter, sier Korneliussen. Dette er også blitt beskrevet av historikere.

Ifølge henne er skandinaver for opptatt av identitetsmarkører:

– Panseksuell, bifil, homofil, heterofil og tusen andre ting. Og alle de forskjellige kjønnsidentitetene. På Grønland er jeg bare Niviaq.

Det bør være mer rom for å kunne endre seg gjennom livet, mener hun. Hun viser til en av karakterene i «Blomsterdalen». Noen dager er vedkommende kvinne, andre mann.

– Hva om jeg våkner om fem år og er mann? Man setter på for mange merkelapper hele tiden.

– Trenger ikke livet også forutsigbarhet?

– Man tar det som det kommer på Grønland. Det synes jeg er deilig.

Fakta Grønland Verdens største øy. Er 5,7 ganger så stor som Norge. Bare 16 prosent av Grønland er isfritt. Innbyggertallet er 56.367.

Var en del av det norske kongedømmet fra 1261. Etter Norges frigjøring fra Danmark i 1814 beholdt danskene Grønland (sammen med Island og Færøyene).

I 1953 ble Grønlands status som koloni opphevet. Landet har fått stadig mer autonomi fra Danmark. Er fremdeles del av Det danske riksfellesskapet, i likhet med Færøyene.

Danskene styrer fortsatt Grønlands pengevesen og forsvars- og utenrikspolitikk. Samtidig som danskene bidrar med stor årlig økonomisk støtte. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

En arv fra kolonitiden?

Baksiden av det som Korneliussen beskriver som den grønlandske medaljen, er likevel mange sosiale problemer:

På Grønland har 43 prosent av mennene og 38 prosent av kvinnene det Statens Institut for Folkesundhed kaller et «mulig alkoholproblem».

Hver fjerde kvinne og hver tiende mann forteller at de er blitt utsatt for seksuelle overgrep i barndommen. I 2021 var antall anmeldelser av voldsforbrytelser på Grønland 23,8 pr. 100.000 innbyggere. I Danmark var den 3,6.

Grønland har dessuten verdens høyeste selvmordsrate. I 2021 tok 49 personer livet sitt på Grønland. Med en befolkning 56.367 personer er selvmordsraten 86,93 pr. 100.000 innbyggere. I Danmark var den 10,7.

– Alle kjenner noen som har begått selvmord, sier Korneliussen.

Hun tror problemene delvis er en konsekvens av kolonitiden. Den raske moderniseringen og «fordanskingen» er blitt løftet frem som en mulig underliggende årsak blant forskere.

Korneliussen mener at ansvaret nå faller på grønlenderne selv. Hennes bidrag er å skrive og snakke om det.

– Selvmord er blitt overført mellom generasjoner. Det har noe å gjøre med vårt system. Fordi vi ikke har gjort noe for å bryte denne onde sirkelen.

Fakta Norske forfattere om Grønland: Fridtjof Nansen, «På ski over Grønland», Aschehoug 1890. Fridtjof Nansen ville finne ut hvordan man best kunne krysse Grønlands innlandsis. Boken har nøyaktige skildringer av naturfenomener og utfordringer på reisen, men kommer også med poetiske og humoristiske kommentarer. Kim Leine, «Profetene i Evighetsfjorden», Cappelen Damm 2012. Romanens handling tar for seg det danske kolonistyret anno 1793. Vant Nordisk råds litteraturpris i 2013. Tore Kvæven, «Når landet mørkner», Samlaget 2018. Romanen foregår på Grønland på 1200-tallet. Boken har detaljerte skildringer av jakt og fiske, kamp og krig. Den fikk Brageprisen i 2018. Vis mer

Adjø, Danmark

Korneliussen mener at veien til sosial frigjøring kommer til å gå gjennom fullstendig selvstendighet fra Danmark. Grønland må bevare sine særegenheter, men samtidig stake ut en ny kurs på egen hånd, mener hun.

Plasseringen og store naturressurser gjør øya likevel sårbar på egen hånd. Noe som ble tydelig da Donald Trump i 2019 forsøkte å kjøpe Grønland fra Danmark. I den siste sesongen av TV-serien «Borgen» finner grønlenderne olje. Russland, Kina og USA er raske til å ville ha en del av kaken.

– Grønland har snaue 60.000 innbyggere. Hvordan skal dere kunne beskytte dere i møte med verdens stormakter?

– Se på Island, for eksempel. De har et godt samarbeid med andre land. Noe som gjør at de kan ha et forsvar. Grønland leter selv etter samarbeidspartnere.

Korneliussen understreker at hun ikke tror alle sosiale problemer kommer til å bli løst. Men at de må løses av dem selv. Spørsmålet er hvor fort frigjøringsprosessen skal gå.

– Men jeg vet at vi blir selvstendige. Vi kan ikke unngå at Grønland blir selvstendig.